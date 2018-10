Na linkách MHD v Nitre skúšobne premáva kĺbový elektrobus

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nitra 22. októbra (TASR) – Na linkách mestskej hromadnej dopravy v Nitre začal počas uplynulého víkendu skúšobne premávať nový elektrobus. Spoločnosť Arriva Nitra si kĺbové vozidlo typu Solaris Urbino 18 Electric zapožičala od výrobcu vozidla. Cieľom testovacej prevádzky je overiť využiteľnosť elektrobusov priamo v podmienkach mestskej dopravy v Nitre, informoval dopravca.Nízkopodlažný kĺbový bezemisný mestský elektrický autobus má v Nitre slovenskú premiéru.informoval dopravca. Vozidlo má 38 miest na sedenie a vyhradený priestor pre dva detské kočíky alebo invalidné vozíky. Na jedno nabitie by mal mať autobus minimálny dojazd 120 kilometrov.Vozidlo nie je vybavené tarifným systémom, preprava cestujúcich v elektrobuse je bezplatná. Elektrobus sa bude objavovať na rôznych linkách. Vzhľadom na obmedzený dojazd vozidla pôjde najmä o tzv. delené zmeny, čiže najčastejšie bude premávať v ranných hodinách od piatej do deviatej hodiny a v popoludňajšej špičke od 13. do 18. hodiny. Skúšobná prevádzka elektrobusu v Nitre je naplánovaná na tri až štyri týždne.