Na linke MHD 43 do lesoparku v Bratislave premáva elektrobus

Elektrobus, ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. novembra (TASR) - Do lesoparku v Bratislave premáva elektrobus. Dieselový autobus na linke 43 nahradilo ekologické vozidlo s pohonom na elektrinu. TASR o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) tvrdí, že emisie z dopravy trápia drvivú väčšinu miest, vrátane Bratislavy. Aj z tohto dôvodu mestám ponúkli možnosť získať finančné prostriedky na nákup nízkoemisných vozidiel pre MHD.podotkla Matečná.Prvé elektrobusy začali v Bratislave jazdiť v januári tohto roka. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ešte minulý rok schválilo pre Bratislavu financie na nákup 18 elektrobusov za 10,4 milióna eur. Z toho dva v dĺžke do deväť metrov a 16 v dĺžke do 12,2 metra. "spresnil rezort. Financie sú podľa ministerky určené na nákup environmentálnych nízkopodlažných autobusov, spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane nabíjacích staníc.Dopravný podnik Bratislavy (DPB) od nákupu elektrobusov očakáva zmenu deľby prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Dôležité je aj zníženie hlukovej záťaže. Elektrobusy znižujú energetickú náročnosť prepravy, a to vďaka tomu, že pri brzdení využívajú rekuperáciu energie.spresnilo ministerstvo.