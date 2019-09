Na majstrovstvách modernej gymnastiky zažiarila Averinová

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 20. septembra (TASR) - Ruská moderná gymnastka Dina Averinová získala v piatok už trinásty titul svetovej šampiónky. Na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku fenomenálna 21-ročná športovkyňa triumfovala už tretíkrát v rade v individuálnom viacboji. Na prebiehajúcom šampionáte získala zlato aj v tímovej súťaži, za loptu, kužele i cvičenie so stuhou.Rusko získalo v Baku do piatka všetkých šesť titulov, s obručou dominovala Jekaterina Seleznievová. Kráľovnou striebro-bronzových pozícií je Linoy Ashramová, Izraelka má štyri medaily zo všetkých štyroch individuálnych náčiní, z tímov i viacboj, ale nemá ani jednu najcennejšiu. V ére ruských sestier Dity a Arin Zverinovej i ich nastupujúcich krajaniek je Ashramová 6-násobnou vicemajsterkou sveta.Dina Averinová má medzi 13-kou svetových titulov 11 individuálnych. Jej o 20 minút staršej identickej dvojičke sa až tak nedarilo, do piatka mala zlato z tímov a striebro za loptu, ďalšie pridala vo viacboji, keď za Dininou víťaznou známkou (91,400) zaostala minimálne (91,100), tretia Ashramová získala 89,700 b.Úspešné sestry dobyli spolu už 17 svetových primátov. Arina individuálne triumfovala pred dvoma rokmi so stuhou a loptou. Má aj 7 zlatých kovov z ME, Dina o jeden menej. Európsky i svetový šampionát sa tento rok konal v rovnakom dejisku a tak Baku na jar a na jeseň prinieslo do kolekcie "" 13 zlatých medailí. Na programe MS sú cez víkend ešte spoločné skladby.