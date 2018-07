Na majstrovstvách Slovenska v centre pozornosti aj limity na ME

Slovenský oštepár Patrik Žeňúch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad doterajších limitárov na ME v Berlíne (6.-12. augusta)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. júla (TASR) - Na víkendových majstrovstvách Slovenska v Trnave budú na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho bojovať atléti nielen o tituly, ale aj o limity na majstrovstvá Európy v Berlíne. Zatiaľ ich splnilo 15 slovenských atlétov a je možné, že pribudnú ďalší.Šéftréner SAZ Martin Pupiš sa spolieha na bojovnosť viacerých, ktorí k limitom ďaleko nemajú.Momentálny počet 15 atlétov, ktorí splnili limit EA, vyvoláva spokojnosť, no Martin Pupiš predpokladá, že štvrtkárska štafeta i ďalší pomôžu tento počet preklopiť aj cez 20.V sobotu rozložili disciplíny organizátori z Atletického klubu AŠK Slávia Trnava od 14.00 do 19.40, v nedeľu od 15.00 do 18.00.Ján Volko (100 m/2018 a 200 m /2018), Tibor Sahajda (maratón/2017), Martin Kučera (400 m prek./2018), Lukáš Beer (výška/2017 hala), Matúš Bubeník (výška/2018 hala), Tomáš Veszelka (trojskok/2018), Marcel Lomnický (kladivo/2018), Miroslav Úradník (20 km chôdza/2018), Matej Tóth (20 km chôdza/2017 a 50 km chôdza/2018), Dušan Majdán (50 km chôdza/2018)Alexandra Bezeková (200 m/2017, 400 m/2018), Iveta Putalová (400 m/2018), Martina Hrašnová (kladivo/2018), Mária Katerinka Czaková (20 km chôdza/2018 a 50 km chôdza/2018), Lucia Vadlejchová (sedemboj/2018).Stanislava Lajčáková (100 m prek./2017), Emma Zapletalová (400 m prek./2018)