Na Malte sa vylodili migranti zo záchrannej lode Aquarius 2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 30. septembra (TASR) - Skupinu 58 migrantov, nachádzajúcich sa pri pobreží Malty na lodi mimovládnej humanitárnej organizácie, previezli v nedeľu v člene maltskej pobrežnej hliadky na pevninu. Utečencov zo záchrannej lode Aquarius 2 čaká umiestnenie do Francúzska, Portugalska, Španielska a Nemecka.Oznámila to vo vyhlásení maltská vláda, ktorú citovala agentúra DPA.Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko a Malta sa v utorok dohodli, že si rozdelia 58 migrantov na palube záchrannej lode Aquarius 2, ktorá uviazla v Stredozemnom mori. Dohoda taktiež počítala s vylodením migrantov na Malte.napísala na Twitteri medzinárodná mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá sa podieľa na spravovaní tohto záchranného plavidla.Aquarius 2 je jediným plavidlom svojho druhu, ktoré je nasadzované na záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora. Panamské námorné úrady mu ale nedávno zrušili registráciu. To znamená, že ak loď dorazí do akéhokoľvek prístavu, odoberú jej výsostnú vlajku a nebude môcť vykonávať operácie, kým si nezabezpečí novú vlajku.Francúzsko-nemecká mimovládna organizácia SOS Méditerranée, jedna z charitatívnych skupín, ktoré plavidlo prevádzkujú, uviedla, že je krokom Panamy šokovaná a odobratie vlajky prišlo po nátlaku zo strany talianskej vlády. Minister vnútra Talianska Matteo Salvini vyhlásil, že vláda jeho krajiny nevyvíjala na Panamu v tomto ohľade žiadny nátlak.