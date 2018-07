Na Malte zadržali pasažierov z člna, ktorým priplávali z Afriky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 2. júla (TASR) - Polícia na Malte zadržala deväť ľudí, ktorí na stredomorský ostrov pricestovali z Líbye na palube motorového člna a tvrdia, že do krajiny vstúpili nelegálne.Agentúra AP uviedla, že políciu na imigrantov upozornili návštevníci pláže v obľúbenom letovisku, keď spozorovali, ako motorový čln opúšťa skupina ľudí v zimnom oblečení a s kuframi v rukách.Podľa polície bolo na palube motorového člena sedem Sýrčanov vrátane ženy a sedemročného chlapca a dvaja muži z Líbye. Maltská polícia dospelé osoby zadržala a predviedla na výsluch.Úrady na Malte sa domnievajú, že tento prípad je prvým známym, keď sa migranti snažiaci sa dostať do Európy vylodili priamo na Malte po tom, ako sa z Afriky preplavili na motorovom člne. Väčšina Severoafričanov, ktorí sa chcú dostať do Európy, sa totiž plaví na vratkých preplnených člnoch alebo lodiach nevhodných na plavbu po mori.Malta minulý týždeň povolila lodi nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, na ktorej palube bolo 234 migrantov zachránených vo výsostných vodách Líbye, aby vplávala do jej prístavu. Stalo sa tak po tom, čo osem ďalších európskych krajín súhlasilo, že prijmú časť z migrantov.