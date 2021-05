Na Marse po prvý raz pristál čínsky rover, bude hľadať dôkazy o živote (video)

Počas pristátia využila padák

Poďakoval sa aj čínsky prezident

Na Marse majú rover i USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Čína v sobotu pristála po prvý raz so svojou vesmírnou sondou na Marse , čo je technicky náročnejší počin ako pristátie na Mesiaci. Rover počas niekoľkých nasledujúcich dní podstúpi testy a následne začne skúmať oblasť nazývanú Utopia Planitia."Čína prvýkrát zanechala na Marse svoju stopu. Je to dôležitý krok vo vesmírnom programe krajiny," uviedla oficiálna tlačová agentúra Sin-chua.Kapsula vstúpila do atmosféry Marsu vo výške 125 kilometrov. Počas pristávania využila padák s rozlohou 200 štvorcových metrov a tiež rakety, vďaka čomu sa znížila jej rýchlosť takmer na nulu. Následne sa vznášala asi 100 metrov nad povrchom, aby identifikovala možné prekážky a napokon pristála na štyroch nohách.Zástupca Čínskej národnej vesmírnej agentúry (CNSA) Keng Jen potvrdil, že na každý krok mali len jeden pokus a všetky na seba nadväzovali. "Ak by nastala nejaká chyba, pristátie by zlyhalo," povedal.Celému tímu sa už poďakoval aj čínsky prezident Si Ťin-pching . "Celá vlasť a ľud si budú navždy pamätať vaše mimoriadne činy," uviedol. Ku gratuláciám sa pridal aj zástupca amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Thomas Zurbuchen."Spolu s celou svetovou vesmírnou komunitou sa teším na dôležité príspevky, ktoré táto misia prinesie v rámci snahy ľudí lepšie spoznať červenú planétu," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Rover strávi na Marse zhruba 90 dní, počas ktorých bude hľadať dôkazy o živote a skúmať geológiu.Na Marse majú v súčasnosti rover aj Spojené štáty americké, ktorým sa od roku 1976 podarilo uskutočniť deväť úspešných pristátí na červenej planéte.