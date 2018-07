Na matematickej olympiáde získali medailu všetci slovenskí účastníci

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 19. júla (TASR) – Slovenskí žiaci sa na tohtoročnej Medzinárodnej matematickej olympiáde umiestnili na 23. mieste. Dosiahli tak najlepší výsledok od roku 2006. Z krajín Európskej únie Slováci obsadili siedme miesto. Na 59. ročníku olympiády sa od 4. do 14. júla v rumunskom meste Kluž zúčastnilo 594 súťažiacich zo 107 krajín."V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa umiestnili so ziskom 140 bodov na 23. mieste. Prvú päťku tvorili postupne USA, Rusko, Čína, Ukrajina a Thajsko," povedal Peter Novotný z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý žiakov sprevádzal do Rumunska. Navyše po prvý raz v ére samostatnosti bola jedna zo šiestich zadaných úloh navrhnutá slovenským matematikom Patrikom Bakom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach, ktorý sa tiež zúčastnil cesty do Rumunska.V prvom kole súťažiaci riešili dve trojice úloh, za každú mohli získať sedem bodov, pričom prvá skupina úloh predpokladala vedomosti z jednoduchšej geometrie. "Vlani sme na podobne náročnej geometrickej úlohe pohoreli, vyriešili ju len traja naši. Tento rok to bolo oveľa lepšie. Skvelo si naši poradili s druhou ľahkou úlohou z kombinatoriky, keď sme sa zaradili medzi jednu z 19 krajín, ktoré tu nestratili ani bod," zhrnul Novotný.V stredne náročných úlohách z algebry a teórie čísel sa slovenskému družstvu darilo. "Iné roky sme na stredných úlohách zbierali často len čiastkové body a boli sme radi za každé sedembodové riešenie. Tento rok sme na nich v súčte získali až 60 bodov, čo je výrazne viac ako zvyčajne," dodal Novotný. Najťažšie úlohy z kombinatoriky a geometrie zahŕňajú úlohy, pri ktorých je šanca na vyriešenie nízka, žiaci preto radšej investujú čas do riešenia a spísania ostatných úloh.Všetci šiesti účastníci zo Slovenska získali na tohtoročnej olympiáde medaily, čo sa naposledy podarilo v roku 2014. "Po slabších výkonoch v predošlých dvoch rokoch to bol vynikajúci výsledok," zhrnul Novotný. Striebornú medailu získali Martin Melicher z Košíc, Tomáš Sásik z Bratislavy a Ákos Záhorský zo Šiah. Bronzovú medailu si z Rumunska priniesol Michal Staník z Trenčína, Samuel Krajči z Košíc a Lucia Krajčoviechová z Bratislavy.