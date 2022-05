Na Matovičovho psa Lipšica raz „príde mráz“, podľa Fica opäť táral do médií a obhajoval udavačov (video)

Obhajoba žoldnierov

Lipšica súd pokarhal

23.5.2022 - Proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi by sa malo opätovne viesť disciplinárne konanie. Tentoraz za rozhovor, ktorý verejne poskytol webovému portálu Postoj.Na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico s tým, že spomenutý portál priamo nemenoval.„On si natára, čo chce. Obhajoval udavačov, tých svojich žoldnierov na špeciálnej prokuratúre, ktorí porušujú právo na dennej báze,“ povedal Fico.Podľa neho išlo o absurdný rozhovor, ktorý prekročil všetky hranice únosnosti. Ako príklad šéf Smeru-SD spomenul šestnásť nálezov Ústavného súdu SR o porušení ľudských práv obvinených, o ktorých sa malo hovoriť v spomínanom rozhovore ako o „technických veciach“.Fico tvrdil, že nebude ticho pri takých ľuďoch, ako je Lipšic, lebo to nie je obyčajný človek, ale špeciálny prokurátor a „expert na ničenie životov“. „Aj na tohto Matovičovho psa raz príde mráz,“ konštatoval Fico. Najvyšší správny súd SR (NSS SR) na návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku disciplinárne potrestal špeciálneho prokurátora Lipšica pokarhaním.Minulý týždeň v piatok (20. mája) o tom súd rozhodol na verejnom pojednávaní. Žilinka navrhoval pre Lipšica trest zníženie platu o 15 percent na jeden mesiac.Lipšic je vinný z toho, že sa nezdržal verejného vyslovovania svojho názoru na prípady, ktoré nie sú právoplatne skončené, čo je v rozpore so zákonnou povinnosťou prokurátora.