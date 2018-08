Na McCainovom pohrebe sa zúčastní aj jeho 106-ročná matka Roberta

Na archívnej snímke John McCain Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Phoenix 30. augusta (TASR) - Na poslednej rozlúčke so zosnulým americkým senátorom Johnom McCainom vo Washingtone i na jeho pohrebe v štáte Maryland sa zúčastní aj jeho 106-ročná matka Roberta McCainová.Rakva so zosnulým senátorom a dvojnásobným prezidentským kandidátom bola v stredu vystavená pre verejnosť v budove arizonského Kapitolu v Phoenixe, kde mu zástup ľudí vrátane bývalých členov armády vzdal česť, informuje agentúra AP. McCain by sa bol v stredu 29. augusta dožil 82 rokov.Vo štvrtok ráno prejde rakva so smútočným sprievodom po Phoenixe - arizonskej metropole - do baptistického kostola, kde sa bude konať zádušná omša. S prejavom tam vystúpi i bývalý americký viceprezident Joe Biden.Rakvu následne prevezú do washingtonského Kapitolu, kde bude v piatok vystavená pre verejnosť. V sobotu bude v Katedrále svätých Petra a Pavla vo Washingtone nasledovať súkromná rozlúčka. McCaina pochovajú v nedeľu na cintoríne Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v marylandskom Annapolise. S pohrebnou rečou majú vystúpiť dvaja bývalí prezidenti USA - Barack Obama a George W. Bush.McCain, ktorý zastupoval štát Arizona v americkom Senáte od roku 1987, zomrel v sobotu vo veku 81 rokov na následky rakoviny mozgu. Jeho rodina iba niekoľko dní predtým oznámila, že senátor sa rozhodol ukončiť liečbu.V posmrtne zverejnenom rozlúčkovom liste McCain vyzval svojich krajanov, aby prekonali hlboké politické rozdiely. McCain sa v liste tiež vyznal z toho, že pre neho bola česť slúžiť Spojeným štátom.