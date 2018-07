Na ME atlétov do 18 rokov A. Ragasová skončila na 19. priečke

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Finálové výsledky



dievčatá



chôdza na 5000 m: 1. Hanna Zubkovová (Biel.) 22:45,47, 2. Olga Fiásková (Gr.) 23:39,12, 3. Simona Bertiniová (Tal.) 24:18,80, ... 19. Alžbeta RAGASOVÁ (SR) 26:27,27

Györ 5. júla (TASR) - Na 2. ME atlétov do 18 rokov, ktoré sa začali v maďarskom Györi, sa už udeľovali medaily. V chôdzi dievčat na 5000 m zvíťazila Bieloruska Hanna Zubkovová v rekorde šampionátu 22:45,47. Štartovala aj slovenská chodkyňa Alžbeta Ragasová, ktorá dopochodovala na 19. priečke časom 26:27,27.Viacerí slovenskí atléti bojovali v rozbehoch a kvalifikáciách. V behu na 100 m nepostúpil do podvečerného semifinále vo 4. rozbehu 6. Rastislav Jelínek 11,17, no v šiestom sa to podarilo 5. Tomášovi Matuščákovi výkonom 11,09 ako poslednému z 24 semifinalistov.