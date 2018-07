Na ME v atletike pocestuje do Berlína jedna z najkvalitnejších výprav

Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Atléti s limitom EA:



Ján Volko – 100 m, 200 m



Matej Tóth - chôdza 50 km



Martina Hrašnová - kladivo



Marcel Lomnický - kladivo



Tibor Sahajda - maratón



Martin Kučera - 400 m pr.



Lukáš Beer - výška, limit z roku 2017 (spoluúčasť 500 eur)



Matúš Bubeník - výška



Tomáš Veszelka - trojskok



Šimon Bujna - 200 m, žiadosť 100 m (účasť na 100 m podlieha schváleniu delegáta EA)



Iveta Putalová - 400 m, 4x400 m



Alexandra Bezeková - 400 m, 4x400 m



Miroslav Úradník - chôdza 20 km



Dušan Majdán - chôdza 50 km



Gabriela Gajanová - 800 m



Emma Zapletalová - 400 m pr., 4x400 m



Mária Katerinka-Czaková - chôdza 50 km, aj 20 km



Stanislava Lajčáková - 100 m pr., limit SAZ z roku 2017 (spoluúčasť 500 eur)



Lucia Vadlejchová - sedemboj



Daniela Ledecká - 4x400 m, 400 m pr.



Andrea Urbanová - 4x400 m



Alexandra Štuková - 4x400 m



Atléti nominovaní SAZ, ktorí podliehajú stanovisku technického delegáta EA:



Jana Velďáková - diaľka, spoluúčasť 500 eur



Dana Velďáková - trojskok, spoluúčasť 500 eur



Nikola Lomnická - kladivo, spoluúčasť 500 eur



Patrik Žeňúch - oštep, spoluúčasť 500 eur



SAZ navrhol pretekára na základe rankingu, ale jeho účasť podlieha schváleniu delegáta EA. Ak ich schváli technický delegát na základe rankingu, hradia si spoluúčasť 500 eur.

Bratislava 30. júla (TASR) - Na majstrovstvá Európy v atletike (6.-12. augusta) by mala do Berlína vycestovať výprava, ktorá bude patriť medzi najkvalitnejšie v histórii. Myslí si to šéftréner a vedúci výpravy Martin Pupiš, ktorý spomenul viacero tromfov. Dovedna sa v priamej nominácii ocitlo 22 atlétov a ďalší štyria s miernejším limitom SAZ čakajú na rozhodnutie technického delegáta EA.upresnil cieľ Martin Pupiš.Spolu s atlétmi pocestuje aj široký realizačný tím.vysvetlil Martin Pupiš.Za najväčšiu osobnosť vo výprave, ako povedal Martin Pupiš, sa považuje olympijský víťaz chodec Matej Tóth.