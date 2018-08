Na ME v Glasgowe päť Slovákov s cieľom zbierať body do rebríčka UCI

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program ME v dráhovej cyklistike žien:



štvrtok, 2. augusta: kvalifikácie tímové stíhačky

piatok, 3. augusta: finále: scratch žien, scratch muži, tímová stíhačka ženy, tímová stíhačka muži, tímový šprint ženy, tímový šprint muži

sobota, 4. augusta: finále: časovka muži, bodovacie preteky ženy, stíhačka ženy, omnium muži

nedeľa 5. augusta: finále: vylučovacie preteky ženy, stíhačka muži, bodovacie preteky muži, šprint ženy

pondelok, 6. augusta: finále: madison muži, šprint muži, omnium ženy, časovka ženy

utorok, 7. augusta: finále: vylučovacie preteky muži, keirin muži, madison ženy, keirin ženy

Glasgow 1. augusta (TASR) - Slovensko vyslalo na premiérové podujatie "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" päť dráhových cyklistov, troch mužov a dve ženy. Ich hlavným cieľom bude vybojovať čo najviac bodov do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktorý bude rozhodovať o nomináciách na olympiádu v Tokiu 2020.Kvinteto reprezentantov Alžbeta Bačíková, Tereza Medveďová, Filip Taragel, Andrej Strmiska a Tomáš Person je už v dejisku dráhového šampionátu Glasgowe. Súťaže sa uskutočnia na velodróme Chris Hoy v Emirates Aréne od štvrtka 2. do utorka 7. augusta. Najviac štartov si pripíše Bačíková, ktorá by sa mala predstaviť v scratchi, vylučovacích pretekoch, omniu a v madisone spolu s Medveďovou. Tá bude bojovať aj v bodovacích pretekoch a prípadne i v stíhačke, no to ešte závisí od jej štartu v cestných pretekoch.Persona čakajú vylučovacie preteky, Strmisku bodovačka a Taragel nastúpi v scratchi, omniu a madisone spolu s jedným z krajanov. O dvojici rozhodnú tréneri priamo v dejisku pretekov.povedal pre TASR člen Výkonného výboru Slovenského zväzu cyklistiky pre dráhu Branislav Delej.V Glasgowe sa predstaví dokopy vyše 300 pretekárov z 28 krajín.