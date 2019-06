Na ME v Minsku päť Slovákov, Gregor: Žiadne doplnkové podujatie

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Účasť džudistov:



Peter Žilka, do 90 kg - klub STU Bratislava, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica



Milan Randl, do 90 kg - klub ŠK Dukla B. Bystrica, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica



Filip Štancel, do 81 kg - klub ŠK Dukla B. Bystrica, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica



Matej Poliak, do 66 kg - klub STU Bratislava, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica



Viktória Majorošová, do 57 kg, klub STU Bratislava, stredisko NŠC Bratislava

Program džudistov:



sobota 22. júna: Matej Poliak, Viktória Majorošová



nedeľa 23. júna: Filip Štancel



pondelok 24. júna: Peter Žilka, Milan Randl

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - V bieloruskom Minsku sa v rámci konania II. európskych hier uskutočnia od soboty 21. júna do pondelka 24. júna majstrovstvá Európy v džude. Slovensko na nich budú reprezentovať piati džudisti – štyria muži a jedna žena. Konkrétne v kategórii do 90 kg Peter Žilka a Milan Randl, do 81 kg Filip Štancel, do 66 kg Matej Poliak a Viktória Majorošová sa predstaví vo váhe do 57 kg." uviedol v stredu pred odchodom do Minska pre TASR reprezentačný tréner Ján Gregor.Na majstrovstvách Európy v džude sa predstaví absolútna európska špička. Ide o vrcholné podujatie, ktoré je súčasťou programu II. EH.dodal Gregor.Džudisti sa na OH 2020 v Tokiu prebojujú podľa dosiahnutých bodov, ktoré sa im priebežne pripočítavajú po výsledkoch na jednotlivých podujatiach. Vytvára sa tzv. rebríček – renking, na základe ktorého si najlepší borci zabezpečia miestenku na olympijské hry. V súčasnosti má potrebné body na svojom konte iba Peter Žilka.uzavrel reprezentačný tréner džudistov Slovenska Ján Gregor.