Na medzinárodnom fóre v Turecku Blanár vyzval ukrajinského kolegu na obnovenie tranzitu plynu – FOTO

Diplomacie zlyhala

Mierové rokovania

Obnovenie tranzitu plynu

Slovenský minister zahraničných vecí rokoval aj s tureckými ministrami o strategickom partnerstve a podpore tiež o podpore tureckej kandidatúri pri organizácii klimatickej konferencie COP31. Minister využil fórum aj na podporu kandidatúry SR na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029, pričom rokoval s partnermi z Bangladéša a Ugandy.





13.4.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa na pozvanie svojho tureckého ministerského partnera Hakana Fidana zúčastnil na 4. ročníkuv Turecku, kde zdôraznil význam výmeny informácií a diplomatických riešení na zabránenie konfliktom.Ako dodal Blanár toto fórum je dobrou platformou na výmenu informácií a stanovísk v oblasti zahraničnej politiky medzi partnermi z celého sveta.Antalyjské fórum privítalo šesť tisíc účastníkov vrátane hláv štátov a ministrov zahraničných vecí zo 150 krajín. Počas odborných panelov využil minister Blanár príležitosť rokovať aj s partnermi zo vzdialenejších štátov.„Je to výnimočná možnosť tlmočiť im naše pohľady na zahraničnú politiku, pretože si myslím, že i takéto fóra môžu napomôcť v presadzovaní toho, čo je pre vládu SR prioritou, a to je vzájomný dialóg, rešpekt a mier. V tejto súvislosti som spomenul aj vojnu na Ukrajine. Tento konflikt sa nikdy nemal stať. Musím skonštatovať, že v tomto prípade diplomacia absolútne zlyhala,“ povedal Blanár.Blanár rokoval na tomto fóre aj s ukrajinským kolegom Andrijom Sybihom o mierových rokovaniach a energetickej bezpečnosti.„Slovensko naďalej zdôrazňuje, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, a plne preto podporujeme aktivity novej administratívy Spojených štátov amerických. Je potrebné vrátiť sa k mierovým rokovaniam a diplomatickým riešeniam v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom,“ uviedol Blanár.Taktiež vyzval svojho ukrajinského partnera, aby sa intenzívne rokovalo o obnovení tranzitu plynu tak, ako to bolo predrokované na vládnej úrovni. Povedal, že Slovensko podporuje Ukrajinu v jej európskej perspektíve, no zároveň očakáva aj napĺňanie záväzkov Ukrajiny voči Európskej únii O stretnutie na Antalyjskom diplomatickom fóre požiadal slovenskú delegáciu tiež štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Stephen Doughty.„Témou bolo posilnenie európskej bezpečnosti a rovnako potvrdenie aprílovej návštevy predsedu vlády SR v Spojenom kráľovstve, kde si premiér Robert Fico okrem iného uctí pamiatku československých letcov,“ objasnil Blanár.