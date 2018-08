Na MEJ-23 v dlhom zjazde tímov opäť najúspešnejšie Česko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky tímov v dlhom zjazde:



3xK1 juniorky: 1. Česko 11:15,67, 2. Slovinsko +22,93, 3. Veľká Británia 31,87, ...6. SLOVENSKO (Barbora Kortišová, Lucia Bartošová, Katarína Miznerová) 1:00,28



3xC1 juniori: 1. Česko 11:43,07, 2. Francúzsko +21,28, 3. Nemecko 27,12



3xK1 juniori: 1. Belgicko 10:16,29, 2. Česko 5,44, 3. Nemecko 7,50



3xK1 ženy do 23 rokov: 1. Česko 11:08,69, 2. Taliansko +11,13, 3. Belgicko 15,36



3xC1 muži do 23 rokov: 1. Nemecko 11:14,35, 2. Taliansko +12,39, 3. Francúzsko 27,65



3xK1 muži do 23 rokov: 1. Nemecko 9:33,37, 2. Belgicko +21,50, 3. Česko 35,20, ...10. SLOVENSKO (Ján Andraška, Allan Porubský, Dávid Bako) 1:43,33



3xC1 ženy do 23 rokov: 1. Česko 12:01,63, 2. Francúzsko +29,06, 3. Taliansko 56,82



3xC2 muži do 23 rokov: 1. Francúzsko 11:06,62, 2. Česko +20,00, 3. Taliansko 26,99

Skopje 3. augusta (TASR) – Na ME vo vodnom zjazde juniorov a kategórie do 23 rokov v macedónskom Skopje sa na dlhej klasickej trati opäť, tak ako v individuálnych pretekoch, najčastejšie objavovalo na najvyššom stupienku Česko so štyrmi zlatými medailami v tímoch.Slovenská výprava štartovala v perejách rieky Treska len v dvoch pretekoch, v hliadkach 3xK1 junioriek skončili kajakárky šieste, v 3xK1 mužov do 23 rokov obsadili kajakári 10. priečku.