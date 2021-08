Na Mexické pobrežie mieri tropická búrka Nora, mohla by zosilnieť na hurikán

Tropická búrka Nora, ktorá by cez víkend mala zosilnieť na hurikán, by mohla na tichomorské pobrežie Mexika priniesť nebezpečné záplavy a zosuvy pôdy. Uviedlo to v piatok americké Národné centrum pre hurikány. Centrum prognózuje, že v pondelok zasiahne letovisko Los Cabos na južnom cípe Kalifornského polostrova.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) -V piatok ráno bolo epicentrum búrky Nora približne 390 kilometrov juhozápadne od prístavného mesta Lázaro Cárdenas a smerovalo na severovýchod rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu. Búrku sprevádzal vietor s maximálnou rýchlosťou 85 kilometrov za hodinu a predpokladá sa, že silu hurikánu dosiahne v sobotu popoludní.Americké Národné centrum pre hurikány konštatovalo, že búrka by mohla na pobrežie stredného Mexika priniesť 20 až 30 centimetrov zrážok a na niektoré miesta až 50 centimetrov.