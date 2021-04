Na mieste katastrofy v ukrajinskom Černobyle uviedli do prevádzky nové úložisko jadrového odpadu

Nové úložisko ušetrí peniaze

Nevydarený test

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v pondelok odhalil nové úložisko nukleárneho odpadu v Černobyle, na mieste najhoršej jadrovej katastrofy v dejinách, ktorá sa odohrala presne pred 35 rokmi.Do Černobyľu zavítal spoločne s riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim , a sľúbil, že „pretransformuje opustenú zónu, ako sa o Černobyle hovorí, na zónu oživenia“.„Ukrajina nie je sama, má širokú podporu partnerov. Dnes sme uviedli do prevádzky nové úložisko a veľmi dôležité je aj dnešné povolenie na jeho údržbu,“ vyhlásil Zelenskij.Ukrajinské úrady sa rozhodli využiť opustenú zónu okolo černobyľskej elektrárne na vybudovanie miesta, kde by mohla Ukrajina skladovať svoj jadrový odpad na nasledujúcich 100 rokov.V súčasnosti má v prevádzke štyri jadrové elektrárne a musí svoj jadrový odpad prepravovať do Ruska. Nové úložisko umožní ukrajinskej vláde ušetriť ročne až 200 miliónov dolárov (približne 165 miliónov eur).Havária v Černobyle sa odohrala v noci z 25. na 26. apríla 1986 počas nevydareného testu, pri ktorom došlo k prehriatiu a výbuchu jedného z reaktorov, z ktorého začala unikať radiácia.Do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, východnú Európu a Škandináviu.Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. Z okolia elektrárne evakuovali asi 200-tisíc ľudí a zariadenie zakryli betónovým sarkofágom.