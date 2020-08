Na mieste úmrtia demonštranta Alexandra Tarajkovskeho sa zhromaždili tisícky protestujúcich

Nejasné okolnosti

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tisícky demonštrantov sa v sobotu zišli v bieloruskom hlavnom meste na mieste, kde v pondelok pri stretoch s políciou zahynul 34-ročný Alexander Tarajkovski.Obyvatelia Bieloruska už siedmy deň protestujú proti výsledkom nedeľných volieb, podľa ktorých s 80-percentnou podporou vyhral dlhoročný líder Alexander Lukašenko, čo mnohí považujú za zmanipulované. Ľudia v uliciach žiadajú odstúpenie autoritárskeho lídra, ktorý je pri moci už 26 rokov.V oblasti, kde Tarajkovski prišiel o život, sa v sobotu zhromaždilo asi päťtisíc ľudí, ktorí kládli kvety, zapaľovali sviečky a okoloidúce autá trúbili klaksónmi.Okolnosti Tarajkovského smrti sú nejasné, pričom polícia tvrdí, že zahynul, keď mu v ruke explodovalo výbušné zariadenie, ktoré chcel hodiť do policajtov. Jeho partnerka Elena Germanová sa však v sobotu, niekoľko hodín pred Tarajkovského pohrebom pre agentúru AP vyjadrila, že ho podľa nej zastrelili policajti. Jeho zranenia podľa nej nezodpovedajú oficiálnej verzii."Jeho ruky a nohy sú úplne nedotknuté, nemá na nich ani modriny," opísala s tým, že neverí, že Tarajkovski držal v rukách výbušninu a je podľa nej jasné, že ho zastrelili.Germanová chce podľa vlastných slov požiadať o riadne vyšetrenie partnerovej smrti, pričom o pomoc požiadala bieloruskú ľudskoprávnu organizáciu a chce, aby sa na vyšetrovaní zúčastnili aj medzinárodní experti.Od nedele polícia zadržala takmer 7 000 ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a dvaja zomreli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila. Lukašenko sa v sobotu o protestoch telefonicky zhováral s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . Podľa agentúry AP to bol ich prvý oficiálny kontakt od spomínaných volieb. Kremeľ v oficiálnom vyhlásení informoval, že obaja lídri vyjadrili nádej na skoré upokojenie napätia. "Je dôležité, aby tieto problémy nezneužívali ničivé sily s cieľom poškodiť spoluprácu medzi dvomi krajinami v rámci zväzu," vyhlásil Kremeľ.Brutálne zákroky proti protestujúcim vyvolali kritiku západných krajín. Ministri zahraničných vecí štátov Európskej únie (EÚ) sa v piatok počas mimoriadnej videokonferencie zhodli na tom, že prezidentské voľby v Bielorusku neboli férové, demokratické a ich výsledky sfalšovali.Dohodli sa tiež na okamžitom navrhnutí presne cielených sankcií, ktoré by sa mali týkať osôb zodpovedných za manipuláciu volieb a brutálne zásahy proti protestujúcim.