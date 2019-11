Na mieste vzniku OF Košice odhalili pamätnú tabuľu

Pamätnú tabuľu (na snímke) pripomínajúcu vznik Občianskeho fóra (OF) v novembri 1989 v Košiciach odhalili na budove ateliéru výtvarníka Zbyněka Prokopa na Hlavnej 42 v Košiciach 15. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 15. novembra (TASR) – Pamätnú tabuľu pripomínajúcu vznik Občianskeho fóra (OF) v novembri 1989 v Košiciach odhalili v piatok podvečer na budove ateliéru výtvarníka Zbyňeka Prokopa na Hlavnej ulici 42 v Košiciach.povedal pre TASR jeden zo zakladateľov vtedajšieho košického OF Štefan Lazorišák s tým, že priestory na ich aktivity ponúkol práve Prokop na Hlavnej ulici č. 42.povedal.Zdôraznil, že OF Košice fungovalo v prvých dňoch novembrovej revolúcie ako kolektívny orgán bez protokolu hovorcu, predsedu a podobne. Každý, kto v ňom bol, sa rovnako podieľal na politických zmenách.Podľa Lazorišáka boli priestory, na ktoré v piatok umiestnili pamätnú tabuľu, pomyselným štartovacím miestom. Rovnako aj s myšlienkou jej inštalácie prišli podľa jeho slov viacerí.uzavrel.