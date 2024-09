Na ministerstve kultúry sa protizákonne prepúšťa a zastrašuje, tvrdí výbor Kultúrneho štrajku

Na výber bola dohoda alebo výpoveď

19.9.2024 (SITA.sk) - Výbor Kultúrneho štrajku tvrdí, že na Ministerstve kultúry (MK) SR sa protizákonne prepúšťa a zastrašuje. Odvoláva sa pritom na slová zamestnankyne, ktorá si nepriala byť menovaná, a ktorá popísala praktiky ako nátlak a vyhrážky.Tvrdila tiež, že za posledných osem mesiacov došlo na ministerstve k deviatim organizačným zmenám. O prácu malo podľa zamestnankyne prísť približne 90 ľudí, ďalším 60 by mala strata práce hroziť do konca tohto roka.Výpovede mali dostávať najmä tí, ktorí sa sťažovali na nadriadeného a písomne požadovali riešenie situácie.„Zamestnanci boli vystavení nátlakom, vyhrážkam zo strany generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľky osobného úradu. Niektorí boli nútení podpísať súbežne dohodu aj výpoveď, inak z miestnosti nemohli odísť a až po podpise týchto dvoch dokumentov si mohli vybrať, pre ktorú možnosť sa rozhodnú. Boli tiež uvedení do omylu, že pri výpovedi by mali nárok len na 60 percent platu, čo je klamstvo, nakoľko aj pri výpovedi, aj pri dohode majú nárok na 100 percent funkčného platu,“ uviedla táto zamestnankyňa.Ministerstvo sa voči tvrdeniam dôrazne ohradilo, prízvukovalo, že ukončovanie štátnozamestnaneckých a pracovných pomerov bolo v súlade s platnou legislatívou.„Dementujeme nepravdivé tvrdenia, že počas vykonaných osobných pohovorov v rámci usporiadania ich štátnozamestnaneckých a pracovných pomerov v dôsledku organizačnej zmeny bol na zamestnancov vyvíjaný akýkoľvek nátlak sprevádzaný vyhrážkami. Zamestnanci sa tiež mohli dôkladne oboznámiť s predkladanými právnymi dokumentmi, a to dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou, ktoré všetkým dotknutým zamestnancom riaditeľka osobného úradu podrobne vysvetlila,“ informovala vedúca Oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská Dodala, že ak zamestnanec nesúhlasil s dohodou, doručili mu výpoveď, a tá bola v zmysle zákona považovaná za doručenú aj v prípade, ak zamestnanec nepotvrdil jej prevzatie podpisom.Zamestnankyňa MK SR totiž uviedla, že poniektorí zamestnanci, vrátane nej, dosiaľ nemajú v rukách výpoveď, hoci zákon stanovuje, že musí byť doručená do vlastných rúk.Podľa jej slov títo zamestnanci len našli pri ceste do práce na vrátnici oznámenie o prekážke na strane zamestnávateľa, s tým, že od 1. septembra im plynie výpoveď.„Niektorí zamestnanci majú zákaz vstupu do budovy a na svoje pracovisko na základe príkazu riaditeľky osobného úradu a pána Lukáša Machalu. V prípade “dobíjania sa” na svoje pracovisko má SBS ihneď kontaktovať pána Machalu, ktorý im vysvetlí, že na ministerstve nemajú čo hľadať. Na základe týchto skutočností mnohí zamestnanci rezortu zvažujú právne kroky, a to žaloby za neplatnosť výpovede,“ uviedla zamestnankyňa.Bačinská označila za nepravdivé aj tvrdenia o poberaní 60 percent platu v prípade takzvaných prekážok na strane zamestnávateľa.„Takáto informácia nebola zamestnancom vôbec komunikovaná. Rezort sa dôrazne ohradzuje aj voči nepodloženým tvrdeniam o nekompetentnosti a neschopnosti zamestnancov ministerstva kultúry. Všetci zamestnanci ministerstva kultúry vykonávajú svoje pracovné povinnosti náležite a s odbornosťou,“ dodala.V súvislosti so zavádzajúcimi a nepravdivými tvrdeniami, ktoré zazneli zo strany bývalých zamestnancov, zvažuje rezort podľa Bačinskej právne kroky.Ministerstvo je tiež toho názoru, že Kultúrny štrajk si neprávom prisvojuje mená poniektorých kultúrnych inštitúcií a podľa rezortu sa „tvári", akoby všetci zamestnanci týchto inštitúcií Kultúrny štrajk podporovali.„Viacerí naši kolegovia, ktorí súhlasia s krokmi ministerstva kultúry, nás upozornili, že zastrešovať takzvaný Kultúrny štrajk menami jednotlivých inštitúcií je zavádzajúce a neetické," uviedla Bačinská a akcentovala, že to, že sa do štrajku zapojili niektorí zamestnanci, neznamená, že je v pohotovosti celá inštitúcia.Ako informoval výbor Kultúrneho štraku, odkedy bola 5. septembra vyhlásená štrajková pohotovosť, ku Kultúrnemu štrajku sa pridalo vyše 3 300 osôb, z viac ako 350 organizácií, z vyše 90 miest.Medzi nimi je i niekoľko desiatok zamestnancov a zamestnankýň Ministerstva kultúry SR, temer tri stovky zamestnancov Slovenského národného divadla , a tiež 160 pracovníkov Slovenskej národnej galérie a vyše stovky zamestnancov verejnoprávneho telerozhlasu.Zapojených je aj viac ako 20 zamestnancov z Fondu na podporu umenia