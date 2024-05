Na Ministerstve kultúry údajne vzniká nový projekt mediálnej výchovy, viesť by ho mal konšpirátor Machala

Projekt by mal viesť Machala

Dôležitosť mediálnej výchovy

14.5.2024 (SITA.sk) - Na Ministerstve kultúry (MK) SR zrejme vzniká projekt mediálnej výchovy. Informáciu priniesol denník HN. Projekt by mal byť podľa informácií média zameraný na deti na základných i stredných školách.Cieľom projektu by malo byť zlepšovanie povedomia o masovokomunikačných prostriedkoch, taktiež zvyšovanie kritického myslenia a samostatnosti v myslení a rozhodovaní pri vonkajšom tlaku masmédií. Projekt by podľa informácií denníka HN mohol viesť generálny tajomník služobného úradu MK SR Ten prednedávnom vyvolal kontroverziu svojimi výrokmi polemizujúcimi o guľatosti planéty Zem. Na medializované informácie o pripravovanom projekte reagovala aj bývalá novinárka Veronika Cifrová Ostrihoňová , ktorá aktuálne kandiduje do europarlamentu za hnutie Progresívne Slovensko „Mediálna výchova na školách je dôležitá. Ak ju ale naozaj má viesť konšpirátor Machala, rovno môžeme environmentálnu výchovu zveriť pánovi Huliakovi, kultúrnu výchovu pani Šimkovičovej a dopravnú výchovu pánovi Dankovi," vyjadrila sa.Vládna koalícia sa podľa nej už neštíti ničoho, no zdôraznila, že snahy o indoktrináciu detí „pod taktovkou konšpirácií a bludov" prekračujú všetky medze.