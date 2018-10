Na mladíkov podozrivých z odpálenia automatu v Halle vydali zatykače

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Halle 22. októbra (TASR) - Na dvoch mladíkov podozrivých z účasti na sobotňajšom odpálení automatu na lístky na železničnej stanici v Halle v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, vydali zatykače.Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na prokurátora Klausa Wiechmanna. Podľa rovnakého zdroja ide o 15-ročného tínedžera z Halle a o päť rokov staršieho muža z Köthenu.Explózia si vyžiadala život 19-ročného mladíka, ktorého síce s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, avšak tam zomrel na ich následky. Policajní vyšetrovatelia predpokladajú, že patril do skupiny páchateľov.Sila explózie bola podľa policajných zdrojov taká veľká, že dvere prístroja odhodila na protiľahlé nástupište.Krvácajúceho muža, ležiaceho vedľa zničeného automatu, si všimol rušňovodič, ktorý privolal záchrannú službu.Polícia stanicu ihneď uzavrela a jej experti tam do noci zaisťovali stopy. Už krátko po udalosti tiež varovala širokú verejnosť pred zmanipulovanými automatmi a vyzvala občanov, aby jej poskytli informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní prípadu.