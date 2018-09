Na MMM v Košiciach zatiaľ 2082 maratóncov,spolu takmer 14-tisíc bežcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Veľký záujem o štart na súťažiach 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach v nedeľu 7. októbra pretrváva.informoval na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľ pretekov Branislav Koniar a dodal:Stav registrovaných bežcov k utorku 11. septembra je 2082 maratóncov, 4588 v polmaratóne, 1023 v štafetách 4x1/4 maratónu, 320 inline, 24 handbal&vozíčkari, 4000 minimaratón, 700 juniorská štafeta, 500 vybehaj to s Matejom, 550 detská atletika. Spolu je to 13.787 bežcov.Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete získal pre rok 2018 ďalšie prestížne ocenenie. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) mu za dosiahnuté športové výsledky a komplexnú organizáciu podujatia udelila známku kvality v podobe strieborného certifikátu IAAF. V európskej časti kalendára IAAF bolo vlani hodnotených viac ako 200 maratónov a košickému patrí veľmi lichotivé 12. miesto.uviedol Koniar.Košický maratón bude súčasne aj majstrovstvami Slovenska.pripomenul prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok. Pre šesť najrýchlejších Slovákov v cieli (3 muži a 3 ženy) sú vypísané špeciálne finančné prémie.Šéf slovenskej atletiky a trojnásobný účastník letných olympijských hier bude spolu s olympijským víťazom v chôdzi Matejom Tóthom členom unikátnej československej štafety, ktorá sa pobeží na základe dohody so Slovenským a Českým olympijským výborom. Mená českých účastníkov budú známe neskôr. Zakladateľ košického maratónu Vojtech Bukovský (1894 - 1963), ktorý sa k svojmu počinu inšpiroval v roku 1924 na OH v Paríži, sa dočká ďalšej pocty. V piatok 14. septembra mu v tesnej blízkosti slávnej sochy maratónca odhalia bronzovú bustu.