Na motoristických pretekoch 24 hodín Le Mans opäť aj slovenský tím

Na archívnej snímke slovenský pretekár Miro Konôpka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. mája (TASR) - Po druhý raz v histórii bude na motoristických pretekoch 24 hodín Le Mans štartovať slovenský tím. Na najslávnejšom vytrvalostnom podujatí sa po ročnej pauze opäť predstaví ARC Bratislava s jazdcom Miroslavom Konôpkom. Svoj tím a monoposty predstavil v nedeľu. ARC ešte čakajú posledné úpravy a o necelých sedem týždňov by sa vo Francúzku chcel pokúsiť o ďalší úspech.V roku 2017 si Konôpka vybojoval účasť na legendárnych pretekoch v seriáli Asian Le Mans. Tohtoročný príbeh mal úplne rovnaký scenár, do Francúzska sa prebojoval v ázijskej sérii. Na záverečných pretekoch v Sepangu vyhral triedu LMP2 AM pred americkým tímom United Autosport a portugalským Algarve Pro Racing a uhájil svoje miesto v konečnom poradí tejto kategórie. Posádka v zložení Miroslav Konôpka, Kchang Ling (Čína) a Darren Burke (Veľká Británia) skončila na celkovom štvrtom mieste. Slovenská stajňa triumfovala v troch zo štyroch pretekov a so ziskom 94 bodov ovládla svoju kategóriu. Triumfovala aj v hodnotení celej triedy LMP2. "," povedal Konôpka.Vlani sa Konôpkovi a jeho tímu kvalifikovať nepodarilo, napriek obrovskej snahe sa dostal len na listinu náhradníkov v kategórii LMP2. Päťdesiatosemročný jazdec po tomto rozhodnutí nemal chuť bojovať o ďalšiu účasť, to sa však napokon nestalo a slovenský tím nebude 15. júna chýbať na štartovej listine 87. ročníka. "" dodal Konôpka.O cieľoch sa slovenský jazdec nechcel rozprávať, ale čo by malo byť v porovnaní s prvou účasťou lepšie, pomenoval konkrétne. Pri premiére dokončil 24-hodinovku na 46. priečke celkovej klasifikácie, no tím mal veľa technických problémov: "."Po prvý raz boli v Le Mans v tíme okrem Miroslava Konôpku aj Konstantins Calko z Lotyšska a Holanďan Rik Breukers. Na prototype kategórie LMP2 Ligier JSP217 Gibson budú teraz ARC Bratislava reprezentovať okrem Slováka dvaja noví zahraniční piloti. "" zdôraznil Konôpka.Prestížne preteky sú na programe v polovici budúceho mesiaca, dovtedy čaká tím ešte veľa práce. "" prezradil slovenský pretekár, ktorý sa okrem technického stavu monopostu bude spoliehať aj na počasie: "."Konôpka si prvou účasťou na Le Mans splnil sen, a aj preto je tohtoročný štart zrejme posledný v jeho kariére. "," dodal slovenský pretekár.