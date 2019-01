Na MS juniorov v pretekoch štafiet triumfovali kadeti Nemecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Výsledky



kadeti na 3x7,5 km: 1. Nemecko (Hendrik Rudolph, Darius Philipp, Hans Köllner) 1:01:50,6 (0 tr. okr.+5 dobíjaní), 2. Slovinsko +40,9 (1+9), 3. Taliansko 41,3 (0+5), 4. Kazachstan 41,5 (0+3), 5. Ukrajina 1:31,8 (0+4), 6. Nórsko 1:47,3 (1+9), ...23. SLOVENSKO (Jakub Kolečár, Matej Gregor, Peter Golian) 9:54,9 (2+9)

Osrblie 29. januára (TASR) - Víťazstvom kadetov Nemecka sa skončili na biatlonových MSJ v Osrblí preteky štafiet na 3x7,5 km. V zložení Hendrik Rudolph, Darius Philipp a Hans Köllner zdolali Slovinsko o 40,9 sekundy a Taliansko o 41,3. Slovenská trojica Jakub Kolečár, Matej Gregor a Peter Golian obsadila 23. priečku (+9:54,9).Až 26 štafiet sa postavilo na štart a po prvej odovzdávke bolo zrejmé, že slovenskí kadeti do boja o lepšie umiestenie nezasiahnu. Jakub Kolečár síce len dvakrát dobíjal, no celý úsek zvládol až na 20. mieste, so stratou na vedúcu Ukrajinu 1:50,8 min. Po druhom úseku viedlo už Nemecko s výrazným náskokom 46,1 s pred Kazachstanom. Matej Gregor bol opäť s dvoma dobíjaniami na 21. priečke, keď strata slovenského tria narástla na 4:54,3 min. Finišujúci Peter Golian s dvoma trestnými okruhmi po streľbe ležmo doviedol štafetu do cieľa s veľkou stratou až na 23. mieste.