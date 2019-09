Na MS v ragby v Ázii sa zišlo historicky najviac adeptov na titul

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS v ragby v Japonsku:

Skupinová fáza (20. septembra - 13. októbra):



A-skupina: Írsko, Škótsko, Japonsko, Rusko, Samoa

B-skupina: Nový Zéland, JAR, Taliansko, Namíbia, Kanada

C-skupina: Anglicko, Francúzsko, Argentína, USA, Tonga

D-skupina: Austrália, Wales, Gruzínsko, Fidži, Uruguaj



štvrťfinále (19. - 20. októbra):



C1 - D2

B1 - A2

D1 - C2

A1 - B2



semifinále (26. - 27. októbra)

o bronz (1. novembra)

finále (2. novembra)



Víťazi MS v rabgy:



1987 Nový Zéland

1991 Austrália

1995 Juhoafrická republika

1999 Austrália

2003 Anglicko

2007 Juhoafrická republika

2011 Nový Zéland

2015 Nový Zéland

Tokio 19. septembra (TASR) - V piatok sa stretnutím hostiteľského Japonska s Ruskom začnú premiérové ragbyové majstrovstvá sveta v Ázii. Otvárací duel A-skupiny je na programe na Tokio Stadium, turnaj potrvá šesť týždňov a víťaz bude známy až 2. novembra v Jokohame. Dvojnásobní obhajcovia titulu z Nového Zélandu neprehrali na MS od štvrťfinále v roku 2007, no na pozíciu spolufavorita si môže nárokovať najviac tímov v histórii podujatia, ktorá sa píše od roku 1987.Vtedy si "All Blacks" pripísali prvé z celkovo troch prvenstiev, ale na ďalšiu trofej Webba Ellisa čakali 24 rokov. Po sérii piatich sklamaní v záverečných fázach prišla generácia, ktorá ako jediná dobyla šampionát dvakrát za sebou. Hoci Richie McCaw, Dan Carter i ďalší ukončili po MS 2015 medzinárodnú kariéru, zverenci Stevea Hansena z nasledujúcich 33 zápasov prehrali len v troch. V dominancii poľavili až v uplynulých mesiacoch, keď utrpeli rekordnú prehru v dueloch s Austráliou (26:47). Doma remizovali s Juhoafrickou republikou 16:16 a ešte predtým podľahli Írsku 9:16. Po takmer dekáde opustili vedúcu priečku vo svetovom rebríčku, kde ich nakrátko nahradil Wales a momentálne na nej figuruje Írsko. Všetky tieto krajiny budú mať spoločne s Anglickom v Japonsku najvyššie ambície.Práve sobotňajší šláger B-skupiny medzi Novým Zélandom a JAR môže veľa napovedať o zložení finálovej dvojice. Tradiční rivali sa na MS stretli štyrikrát a obaja majú na konte dve víťazstvá, pričom tri súboje sa skončili štvorbodovým alebo menším rozdielom.povedal tréner JAR Rassie Erasmus pre agentúru AP.Japonci na seba strhli pozornosť už pred štyrmi rokmi, keď v skupinovej časti šokovali Juhoafričanov 34:32. Ragby sa v krajine nevyrovná v popularite futbalu ani bejzbalu, no v Japonsku má svoje miesto. Okrem Tokia a Jokohamy sa bude hrať v mestách Fukuroi, Higašiosaka, Fukuoka, Tojota, Kumamoto, Kobe, Kumagaja a Kamaiši. Posledné menované dejisko má špeciálny význam, keďže štadión vybudovali ako symbol obnovy v oblasti, ktorú v roku 2011 zasiahli zemetrasenie a vlny cunami.