Na MS vo vodnom slalome sa Slováci pokúsia priblížiť olympiáde

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Budú reprezentovať SR



K1m: Jakub Grigar, Martin Halčin, Jakub Stanovský

C1m: Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Matej Beňuš

K1ž: Eliška Mintálová, Elena Kaliská, Michaela Haššová

C1ž: Simona Maceková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová

C2mix: Soňa Stanovská - Ján Bátik



Program MS



utorok: 16.15 tímy 3xK1ž, 3xC1m, 3xC1ž, 3xK1m

streda: 15.15 kvalifikácia C1M, 16.15 kvalifikácia K1ž

štvrtok: 14.00 kvalifikácia C1ž, 14.49 kvalifikácia K1M

piatok: 14.00 semifinále C2mix, 15.00 finále C2mix, 19.48 semifinále C1m 20.50 semifinále K1ž

sobota: 14.00 finále C1m, 14.38 finále K1ž, 19.03 semifinále C1ž, 20.05 semifinále K1m

nedeľa: 15.00 finále C1ž, 15.38 finále K1m

Rio de Janeiro 24. septembra (TASR) - Na 39. majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro sa slovenská výprava bude od utorka snažiť priblížiť medailovej zbierke na olympijských hrách 2016. Rovnaké dejisko na predmestí Ria de Janeiro v štvrti Deodoro zvádza na takýto cieľ, no bude to dosť náročné.Od olympiády v Riu uplynuli dva roky a veľa sa zmenilo. Po zrušení kategórie deblistov prišlo Slovensko o olympijských víťazov Ladislava a Petra Škantárovcov, a tak sa z medailistov na OH predstaví len strieborný singlista Matej Beňuš. Cenné však boli v Riu aj kajakárske 4. miesto Jany Dukátovej a 5. Jakuba Grigara. Zopakovať bude ťažké taktiež vlaňajší šampionát vo francúzskom Pau, na ktorom Slováci s bilanciou 1-3-1 získali v individuálnych pretekoch tri strieborné medaily (Alexander Slafkovský, Michal Martikán v C1, Škantárovci v C2) a jeden bronz (Dukátová v K1), zlato pridala hliadka singlistov a vnímal sa i neoficiálny bronz hliadky 3xC2. Aj tu však budú citeľne chýbať Dukátová, ktorá sa po materskej pripravuje až na ďalšiu sezónu, a po zrušení tejto kategórie deblisti Škantárovci.Verí sa predovšetkým singlistovi Slafkovskému. Celkový víťaz Svetového pohára si iný cieľ ako medailový pred seba nedáva. Minimálne postup do finále by mal sprevádzať aj Martikána a Beňuša, aj keď v seriáli SP sa ani raz neumiestnili na stupňoch. V ostatných kategóriách sa prienik na stupne neočakáva, výnimkou by mohli byť v mixe Stanovská s Bátikom, no vo vodnom slalome sa môže udiať všeličo, aj nečakané prekvapenia.Na MS odlietala slovenská výprava v dvoch častiach, pretože všetky lode nebolo možné zobrať naraz do lietadla. Organizátori v Riu sa sústredili najmä na úpravu dosť znečistenej vody a keďže sa im pokazil prívod elektriny do púmp v uzavretom systéme, vznikli problémy s dočerpaním vody na vrchol trate. Dovedna až 23 valcov u mnohých vyvoláva obavy, ktoré mohli čiastočne rozohnať tréningy pred MS.Vlani na 38. MS upútala vo francúzskom Pau slovenská dlhovekosť a úspešnosť. Až štyri medaily v individuálnych pretekoch, striebro Škantárovcov, Dukátovej, Slafkovského, bronz Martikána podfarbilo kolektívne zlato singlovej hliadky. Neoficiálny bronz získala aj hliadka deblistov, no doplatila na nižšiu účasť a klesajúci záujem o túto disciplínu.Aj keď predtým na MS vynikol slovenský slalom často oveľa výraznejšie, v Pau nazbieral až štyri medaily v individuálnych pretekoch. Viac, až päť, získal jedine doma v Čunove'2011. Slováci sa na stupňoch objavujú so strojovou pravidelnosťou. V minulosti sa tento úkaz považoval za zákonitý, pretože svetová slalomárska veľmoc inak nemohla. V súčasnosti, keď celá jedna generácia, nositeľka úspešnosti, zostarla, a konkurencia sa rozrástla, nadobudli štyri individuálne medaily v Pau na cene a význame. Medailové reťazenie trvá od roku 1993 a bilancia 58 vzácnych kovov (23-18-17) pôsobí unikátne. Dlhovekosť slovenskej reprezentácie umocní v Riu aj dvojnásobná olympijská víťazka kajakárka Elena Kaliská vo veku už 46 rokov.