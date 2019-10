Na MZ SR majú fungovať etické komisie pre zdravotnícke pomôcky

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR majú po novom fungovať etické komisie zaoberajúce sa rozhodovaním o žiadostiach o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdiami výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Vyplýva to z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ zakomponovaných v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v stredu schválili.píše sa v dôvodovej správe predloženého návrhu.Komisia zaoberajúca sa klinickým skúšaním má mať podľa dôvodovej správy tiež právomoc spolu so ŠÚKL vykonávaťPoslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa z novely vypustila možnosť opätovného používania zdravotníckych pomôcok na jedno použitie. Túto možnosť kritizovali dodávatelia zdravotníckych pomôcok združení v SK+MED. Považovali to za ohrozenie pacienta, ministerstvo argumentovalo, že pomôcky by sa v žiadnom prípade nepoužívali bez obnovenia. Ako vysvetlila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), táto možnosť z novely vypadla, aby sa ľudia nezneisťovali.