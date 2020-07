Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiť

Odchod sudcov po dovŕšení 65 roku života

Celková poddimenzovanosť súdov

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov. Najhoršie na tom sú občianskoprávne kolégium a správne kolégium.Na každom z nich chýba šesť až sedem sudcov. Uviedol to na stretnutí s novinármi predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta „Najvyšší súd je momentálne vo veľmi zlej kondícii čo sa týka počtu sudcov,“ povedal s tým, že dôvodom ich nedostatku je, že mnoho sudcov odišlo do starobného či predčasného dôchodku.Podľa Šikutu sa môže táto situácia ešte zhoršiť, pretože prebieha proces prijatia zákona, ktorý chce zastropovať vek, v ktorom budú musieť sudcovia odísť do dôchodku. Predbežne sa hovorí o odchode sudcov po dovŕšení 65 roku života.„Ak bude ten vek 65 rokov tak k tým, ktorí už odišli, sa pridá ďalších asi desať až 15 sudcov. To bude úplne katastrofický stav,“ vysvetlil Šikuta. Predseda najvyššieho súdu sa skôr prihovára k zvýšeniu tohto veku na 67 až 68 rokov. Pripomenul, že v Českej republike či na medzinárodných súdoch je vek odchodu na dôchodok stanovený na 70 rokov.Dôvodom nedostatku sudcov na najvyššom súde je podľa Šikutu celková poddimenzovanosť súdov. Predsedovia krajských súdov hovoria, že nemôžu súhlasiť s tým, aby uvoľnili sudcov na najvyšší súd, pretože im budú chýbať.„Fenomén odchodu sudcov do dôchodku sa týka všetkých súdov,“ dodal. Šikuta tiež uviedol, že s novým predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky Jánom Mazákom by chcel vyriešiť plynulejší prechod a postup sudcov z nižších na vyššie súdy.Predseda najvyššieho súdu Šikuta tiež uviedol, že vo svojej funkcií by chcel doplniť a zvýšiť počet asistentov pre sudcov. Stav by chcel zmeniť tak, aby mal každý sudca dvoch asistentov, čo je štandard v celej Európe. Hlbšie by chcel tiež spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky , jeho ministerkou Máriou Kolíkovou Za ľudí ) či Súdnou radou SR Ďalej si dal za úlohu zlepšiť internú aj externú komunikáciu najvyššieho súdu. Tieto kroky by podľa Šikutu mohli napomôcť k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva, ktorá je podľa jeho slov na veľmi nízkej úrovni.