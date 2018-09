Na Námestí Maratónu mieru pribudla busta Vojtecha Bukovského

Busta Vojtecha Bukovského, zakladateľa Medzinárodného maratónu mieru, po odhalení na Námestí Maratónu mieru v Košiciach 14. septembra 2018. Autorom bronzovej busty je košický sochár Arpád Račko. Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, zástupca mesta Košice Ivan Šulek, prezident Maratónskeho klubu Ján Sudzina, najstarší žijúci spolupracovník V. Bukovského 95-ročný František Kapcár, čestný prezident Maratónskeho klubu Štefan Daňo a riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 14. septembra (TASR) – Na Námestí Maratónu mieru v Košiciach pribudla busta Vojtecha Bukovského, zakladateľa maratónu v Košiciach. Jej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v piatok. Bronzová busta je umiestnená v tesnej blízkosti sochy maratónskeho bežca. Pre TASR to uviedol riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru (MMM) Branislav Koniar.spresnil Koniar.Ako pripomenul, dielo vznikalo v dvoch etapách.vysvetlil Koniar s tým, že celková hodnota stavebno-architektonického diela sa vyšplhala na sumu približne 30.000 eur.dodal.Podľa jeho slov je osadenie busty ďalším krokom k prehlbovaniu povedomia o koreňoch a tradícii najstaršieho maratónu v Európe. „zavrel Koniar.Vojtech Bukovský bol zakladateľom maratónu v Košiciach. Inšpiroval sa v roku 1924 na olympiáde v Paríži. Prvý maratón usporiadal v rovnakom roku dňa 28. októbra. V roku 2014 bol uvedený do Siene slávy slovenskej atletiky in memoriam.