Na Námestí sv. Petra sa opäť po operačnom zákroku prihovoril veriacim pápež František

Dva týždne po operačnom zákroku sa pápež František prihovoril veriacim z okna svojej pracovne na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Už 84-ročný pontifik pôsobil pozitívnym dojmom, no v istej chvíli svojho 14-minútového príhovoru sa už zdal byť unavený.

Súcit s obeťami prírodnej katastrofy

Opäť sa vydá na cesty

18.7.2021 (Webnoviny.sk) -František nerozprával o svojej rekonvalescencii, v poznámkach iba zdôraznil význam prestávky. Taktiež vyjadril súcit s ľuďmi, ktorých zasiahli katastrofické povodne v západnej Európe. Tie si dosiaľ vyžiadali najmenej 180 obetí.Spomenul aj násilie v Juhoafrickej republike, kde viac ako 200 ľudí zomrelo počas násilností vyvolanými uväznením bývalého prezidenta Jacoba Zumu Pápeža 4. júla prijali do nemocnice, kde podstúpil operáciu hrubého čreva. Počas plánovaného zákroku mu odstránili jeho zúženú časť.Operáciu naplánovali na začiatok júla, pretože v tomto čase aj tak zvyčajne prerušujú audiencie a pápež by si aj za normálnych okolností vzal krátke voľno.František tak bude mať niekoľko týždňov na zotavenie predtým, ako sa v septembri opäť vydá na cesty. V dňoch 12. až 15. septembra má v pláne návštevy Maďarska a Slovenska a v novembri by sa mal zastaviť v škótskom Glasgowe, kde by sa mal zúčastniť na klimatickej konferencii COP26.