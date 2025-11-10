Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. novembra 2025

Na námestí v Nitre už stojí vianočný stromček, mesto našlo náhradu za zlomený – VIDEO


Mesto Nitra v pondelok osadilo na Svätoplukovom námestí vianočný stromček. Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán. Informoval o tom hovorca Nitry ...



Zdieľať
gettyimages 1362316257 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Nitra v pondelok osadilo na Svätoplukovom námestí vianočný stromček. Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán. Informoval o tom hovorca Nitry Tomáš Holúbek. Mesto pôvodne plánovalo na námestie umiestniť 14-metrovú jedľu srienistú, ktorú darovala obyvateľka Zobora. Pri nakladaní 7. novembra sa však zlomila v oblasti koruny stromu.


Ďalšie vianočné stromčeky osádza radnica na Klokočine pri Sandokane a na Chrenovej pri bývalom Kine Lipa. „V prípade klokočinského vianočného stromčeka ide o smrek, ktorý rástol u obyvateľa na Zobore. Chrenovčanov poteší vianočná jedľa z Kalvárie, takisto sme ju získali od súkromníka,“ upresnil Holúbek.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na námestí v Nitre už stojí vianočný stromček, mesto našlo náhradu za zlomený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

