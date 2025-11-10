|
Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
Denník - Správy
10. novembra 2025
Na námestí v Nitre už stojí vianočný stromček, mesto našlo náhradu za zlomený – VIDEO
Mesto Nitra v pondelok osadilo na Svätoplukovom námestí vianočný stromček. Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán. Informoval o tom hovorca Nitry ...
Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Nitra v pondelok osadilo na Svätoplukovom námestí vianočný stromček. Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán. Informoval o tom hovorca Nitry Tomáš Holúbek. Mesto pôvodne plánovalo na námestie umiestniť 14-metrovú jedľu srienistú, ktorú darovala obyvateľka Zobora. Pri nakladaní 7. novembra sa však zlomila v oblasti koruny stromu.
Ďalšie vianočné stromčeky osádza radnica na Klokočine pri Sandokane a na Chrenovej pri bývalom Kine Lipa. „V prípade klokočinského vianočného stromčeka ide o smrek, ktorý rástol u obyvateľa na Zobore. Chrenovčanov poteší vianočná jedľa z Kalvárie, takisto sme ju získali od súkromníka,“ upresnil Holúbek.
Zdroj: SITA.sk - Na námestí v Nitre už stojí vianočný stromček, mesto našlo náhradu za zlomený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
