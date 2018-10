Na Námestí v Žiari nad Hronom vysadia 19 vzrastlých stromov

Platan javorolistý, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 20. októbra (TASR) - Zazelenanie Námestia Matice slovenskej v centre Žiaru nad Hronom by sa malo stať realitou ešte v tomto roku. Samospráva avizuje, že v najbližších dňoch tu vysadia 19 vzrastlých stromov, ktoré by mali do centra priniesť tieň. Polkruhovú alej v okolí letného pavilónu budú tvoriť platany a jasene.priblížil hovorca mesta Martin Baláž.Projekt počíta s výsadbou 19 vzrastlých stromov, ktoré by mali dosahovať výšku štyroch až šiestich metrov. Projekt chcela samospráva realizovať ešte na jar, no pre rýchly nástup teplého počasia museli výsadbu stromov odložiť na jeseň.priblížil Baláž s tým, že by tam mali pribudnúť trvalkové záhony a stromy.