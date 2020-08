Na Národnom futbalovom štadióne sa uskutočnila historicky prvá svadobná veselica (video+foto)

Romantická hudba a svetelná šou

9.8.2020 - Na národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa v sobotu večer uskutočnila historicky prvá svadobná veselica. Novomanželský pár Žaneta a Bekim Kjazimi, obaja verní futbaloví fanúšikovia a amatérski hráči, vyhrali ako prví prenájom VIP priestorov štadióna za 1 euro.Okrem toho, že mali na svoju svadobnú noc k dispozícii priestory štadióna, čakalo ich uprostred svadobnej hostiny i prekvapenie priamo na zelenom trávniku.Na štadiónovej plazme sa krátko po deviatej hodine večer spustila prezentácia spoločných fotografií čerstvo zosobášenej dvojice sprevádzaná romantickou hudbou a svetelnou šou.

Následne pár privítal moderátor Slávo Jurko, ktorý prizval na trávnik dvoch gratulantov – zablahoželať mladomanželom prišiel prezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. a futbalista „belasých“ Vladimír Weiss, ktorý im priniesol futbalovú loptu. Ženích následne dostal neľahkú úlohu – vziať svoju čerstvú manželku na ruky a prvým slávnostným výkopom odštartovať ich spoločnú cestu životom.

Okrem netradičného zážitku si novomanželia odniesli i dresy pre seba aj pre ich dvojročného syna a permanentky na futbalové zápasy. Krátky program zakončila pesnička Neľutujem Adama Ďuricu, na ktorú si dvojica pred zrakmi svojich blízkych a novinárov spoločne zatancovala.

Zážitok na celý život



Mladomanželia neskrývali dojatie a obrovskú radosť. „Nedá sa to slovami opísať, bolo to úžasné, skoro som odpadla, také niečo som nečakala, naozaj!“ poznamenala nevesta bezprostredne po prekvapení.



„Túžili sme po takejto svadbe a priamo na tomto štadióne, keďže sme skalní fanúšikovia Slovanu. Som rada, že to vyšlo a že sme to vyhrali,“ podotkla. „Také niečo sa nestáva každý deň, je to fantastické, ďakujeme za túto príležitosť! Určite by som to odporučil všetkým, je to zážitok na celý život,“ dodal ženích s macedónskymi koreňmi.



Národný futbalový štadión chce prvou svadbou založiť tradíciu, v ktorej bude pokračovať každý rok. Vo VIP priestoroch štadióna sa bežne konajú komerčné spoločenské podujatia, firemné akcie či konferencie a do budúcna sa tam určite budú konať aj svadby.



Svadbu s prenájmom priestorov za 1 euro však štadión vyžrebuje a zorganizuje vždy iba raz za rok. Tento rok sa žrebovania zúčastnilo takmer 30 budúcich manželských párov. Žrebovanie sa uskutočnilo priamo v priestoroch štadióna, pričom na všetko dohliadal notár.



VIP priestory Národného futbalového štadióna majú kapacitu až 1400 osôb a dajú sa rozdeliť na päť menších funkčných celkov so samostatným vstupom a zázemím. Variabilita využitia priestorov umožňuje zastrešiť event pre 12 hostí, ale aj pre 1400.



Multifunkčné priestory ponúkajú panoramatický výhľad na hraciu plochu štadióna, LED obrazovky ovládateľné z réžie, svetelné scény, klimatizáciu, wifi, vlastné bary či priestory pre coffee break.



Zľava: Vladimír Weiss ml., mladomanželia Žaneta a Bekim Kjazimi, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. a moderátor Slavo Jurko po mladomanželskom výkope v rámci historicky prvej svadby na Národnom futbalovom štadióne. Bratislava, 8. august 2020.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková.



Zdroj: Webnoviny.sk - Na Národnom futbalovom štadióne sa uskutočnila historicky prvá svadobná veselica (video+foto) © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.