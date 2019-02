Na návrh prokurátora môže ísť obvinený Pavol R. do väzby

Na archívnej snímke bývalý šéf televízie Markíza Pavol R. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. februára (TASR) - Pavol R., ktorý je obvinený v prípade pokusu o vraždu exspoločníčky Silvie Volzovej, môže byť stíhaný väzobne. Navrhol to dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave.uviedol to v piatok pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Podľa informácií TASR prokurátor KP podal návrh na vzatie do väzby súčasne s podaním žaloby na tento nižší bratislavský súd, čo bolo už 2. januára tohto roku.Pavol R. pred približne dvoma týždňami podal na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov. Dôvodom má byť zámerná diskreditácia jeho osoby, tak ako to bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva SR avizoval už v druhej polovici decembra minulého roku.povedal nedávno novinárom Pavol R. po podaní trestného oznámenia.Podľa jeho slov ide o obžalobu nevinného človeka, čo je dosť, aby sa vecou začala zaoberať Generálna prokuratúra SR. Skritizoval postoj vyšetrovateľa a prokurátora v prípravnom konaní. Trestné podanie podal aj preto, abyObžaloba v prípade pokusu o vraždu Volzovej bola podaná na Okresný súd Bratislava II. TASR o tom 4. januára informoval hovorca Adamčiak. Vyšetrovateľ na začiatku decembra navrhol podať obžalobu na Pavla R., ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R.Na príprave vraždy Volzovej sa okrem Pavla R. mali podieľať aj známi členovia slovenského podsvetia, ako napríklad bos sýkorovcov Róbert L., alias Kýbel, či za viacero vrážd právoplatne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a napokon komplic posledne menovaného Miloš K. Okrem iných mal proti Pavlovi R. vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. KS v Bratislave mu na začiatku mája minulého roku uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia. K probačnému úradníkovi sa na KS v Bratislave podľa informácií TASR pravidelne dostavuje.