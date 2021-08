Na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa pripravujú aj hudobníci

Dvojica dirigentov

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zmiešaný spevácky zbor, ktorý bude sprevádzať liturgiu slávnostnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom 15. septembra v Šaštíne, absolvoval cez víkend prvú skúšku.Zbor je zložený zo 105 spevákov, ktorí sú členmi šiestich slovenských zborov Chorus Salvatoris (Bratislava), Psallite Deo (Nitra), Piarissimo (Trenčín), Chrámový zbor baziliky Sedembolestnej (Šaštín), zbor z Konzervatória (Bratislava) a Osmičkári (Bratislava).Ako informovala PR manažérka zboru Veronika Štubňová, sprevádzať ho bude 26-členný orchester zostavený z hráčov pôsobiacich v rôznych profesionálnych zoskupeniach.Rozsiahle hudobné teleso vystúpi pod taktovkou dvojice dirigentov Zuzany Buchovej Holičkovej a Róberta Mesároša. Sólových speváckych partov sa zhostia Hilda Gulyás, Mária Zajíčková Králiková a Marek Cepko. Koncertným majstrom orchestra je popredný slovenský huslista Juraj Tomka.Proces prípravy a naštudovania hudobnej časti liturgie, ktorý podľa Štubňovej intenzívne prebiehal počas uplynulých týždňov, prechádza do ďalšej fázy.Celkovo hudobníci absolvujú tri skúšky v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v bratislavskej Petržalke. Skúšobný proces zavŕši generálna skúška 14. septembra priamo v Šaštíne a napokon slávenie Eucharistie so Svätým otcom Františkom 15. septembra o 10:00.Hudobná dramaturgia slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, umocňuje význam sviatku spevmi s mariánskou tematikou. Na úvod sv. omše zaznie štvorhlasné moteto Tu es Petrus.Autorom skladby je Vladimír Kopec, súčasný organista Baziliky sv. Emeráma v Nitre a dirigent katedrálneho speváckeho zboru Psallite Deo, ktorý počas štúdia v Ríme pôsobil ako organista a spevák v zbore Vikariátu mesta Vatikán v Bazilike sv. Petra a počas omší a audiencií pápeža Benedikta XVI.