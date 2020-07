Na neoficiálne prodemokratické primárky v Hongkongu prišlo takmer šesťsto tisíc ľudí

Dve vetá a líder musí odísť

Silnejúce prodemokratické hnutie

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - V neoficiálnych hongkonských primárkach počas soboty a nedele odovzdalo svoj hlas takmer 600-tisíc voličov. Organizátori z prodemokratického tábora pritom odhadovali, že príde maximálne 170-tisíc ľudí.Cieľom je spojiť opozíciu a vybrať vhodných kandidátov do septembrových volieb do legislatívnej rady, v ktorej chcú získať väčšinu. Vyhlásili, že potom budú vetovať návrh vládneho rozpočtu.Podľa hongkonského Základného zákona, ktorý v podstate pre oblasť funguje ako ústava, musí líder Hongkongu rezignovať, ak niektorý z dôležitých návrhov, medzi ktoré patrí aj rozpočet, dvakrát vetujú.Primárky sa konajú dva týždne po tom, ako Peking prijal prísny bezpečnostný zákon v meste.Zákon zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu.Čína ním reagovala na rastúce nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie.Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na separatistických aktivitách, vrátane vykrikovania hesiel alebo nosenia transparentov a vlajok vyzývajúcich na samostatnosť mesta, porušuje zákon, bez ohľadu na to, či pri tom používa násilie alebo nie.Najhorším previnilcom, ako napríklad tým, ktorých označia za organizátorov, hrozí doživotné väzenie.