Na nepriateľské kroky zahraničia môže Rusko podľa aktuálnej bezpečnostnej stratégie zareagovať silou

Putin sa má stretnúť s Bidenom

Rokovania s americkou stranou

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na nepriateľské kroky cudzích krajín môže Rusko zareagovať s použitím silových metód. Vyplýva to z aktualizovanej národnej bezpečnostnej stratégie, o ktorej informoval v pondelok vysoký predstaviteľ Kremľa.Dokument predpokladá, že Moskva môže pristúpiť „k symetrickým a asymetrickým opatreniam, aby zvrátila alebo zabránila nepriateľskému konaniu, ktoré ohrozuje suverenitu a územnú integritu Ruskej federácie“, uviedol tajomník prezidentskej Bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev.Primárne by išlo o „osobitne ekonomické opatrenia, ale aj o donucovacie silové metódy, ak to bude potrebné“, uviedol Patrušev v rozhovore pre denník Rossijskaja gazeta.V porovnaní s predchádzajúcou verziou stratégie kladie revidovaný dokument dôraz na informačnú bezpečnosť ako na jednu z najvyšších priorít, dodal predstaviteľ Kremľa.Správa o aktualizovanej bezpečnostnej stratégii prichádza v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin pripravuje na stretnutie s americkou hlavou štátu Joeom Bidenom. Schôdzka sa má uskutočniť 16. júna v Ženeve.Patrušev minulý týždeň rokoval s Bidenovým poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom. Rozhovory, ktoré sa týkali pripravovaného samitu, označil za „konštruktívne a produktívne“.Moskva a Washington podľa neho môžu spolupracovať na „vzájomne prijateľných riešeniach určitých otázok“. Svoje tvrdenie bližšie nerozviedol.