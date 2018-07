Na nitrianskom sídlisku Klokočina by malo pribudnúť 242 bytov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. júla (TASR) – Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina by mali vzniknúť nové bytové domy. Výstavbu obytnej zóny Hviezdoslavova pripravuje spoločnosť TOPNR2, s.r.o., Trnava. Sedem nízkopodlažných bytových domov s parkovaním v podzemných garážach by malo vyrásť na zatiaľ nevyužívanom pozemku, ktorý je vo vlastníctve stavebníka. Územie určené na výstavbu je vymedzené mestskou triedou Hviezdoslavova, Párovským cintorínom a prírodným masívom Borina. Podľa investora sú predbežné investičné náklady vyčíslené na takmer 29 miliónov eur. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.Nové bytové domy by mali vyrásť na pozemku s rozlohou zhruba 15.000 štvorcových metrov. Zástavba je rozdelená na sedem samostatne prístupných bytových domov. Každý z nich by mal mať jedno ustupujúce a štyri plné nadzemné podlažia. V podzemnej časti budú domy spojené do jedného celku parkovacej garáže. V bytových domoch by malo byť 242 bytov a apartmánov, z toho 75 jednoizbových, 104 dvojizbových a 63 trojizbových. Začiatok výstavby je naplánovaný na máj budúceho roka, výstavba by mala trvať dva roky.