Na Nominačnom kongrese SaS budú schvaľovať podobu kandidačnej listiny

Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Opozičná SaS bude na sobotnom nominačnom kongrese strany v Jasnej schvaľovať podobu kandidačnej listiny do budúcoročných parlamentných volieb. Členovia podľa predsedu strany Richarda Sulíka predložili päť návrhov kandidátky. Na programe kongresu je tiež zaradený bod o vylúčení predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej zo strany.Sulík predstavil svoj návrh kandidátky uplynulý týždeň. Volebným lídrom má byť on sám, dvojkou je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Na kandidátku zaradil okrem poslancov parlamentu za SaS aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Pôvodne bol na návrhu kandidátky aj exriaditeľ RTVS Václav Mika, napokon z nej odstúpil. Na tretie miesto chcel Sulík nominovať podpredsedníčku strany Janu Kiššovú, tá to odmietla. Na návrhu chýbajú ľudia okolo podpredsedu Ľubomíra Galka a poslanca Národnej rady (NR) SR Jozefa Rajtára.Šéf SaS uviedol, že po kongrese môže dôjsť k technickým zmenám konečnej podoby kandidátky.povedal pre TASR. Treba podľa neho vybrať taký návrh kandidátky, ktorý prinesie strane najväčší osoh.Svoj návrh kandidátky avizovali aj predstavitelia platformy Demokratické jadro SaS, ktorými sú Blahová, Galko, Kiššová, Rajtár či poslanec NR SR Vladimír Sloboda. Na kongrese chcú diskutovať aj o budúcnosti strany a kompromise.reagoval Sulík. Už skôr avizoval, že na kandidátke chce ľudí, ktorí neohrozia stabilitu poslaneckého klubu po voľbách.Blahová pre TASR potvrdila, že na kongrese sa má diskutovať o jej vylúčení z SaS. Návrh podľa nej nie je dostatočne zdôvodnený, podal ho radový člen strany, Blahová podľa neho poškodzuje dobré meno strany.Nominačný kongres zvolal Sulík na základe žiadosti štvrtiny členov. Strana sa zišla na mimoriadnom kongrese aj začiatkom septembra, vtedy si členovia SaS predčasne volili predsedu a volebného lídra na ďalšie štyri roky. Zvolanie kongresu a jeho výsledky odmietli niektorí predstavitelia strany, ktorí následne založili platformu Demokratické jadro SaS.