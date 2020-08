Na nórskej výletnej lodi vypukol koronavírus, nakazili sa najmenej štyri desiatky ľudí

Došlo k zlyhaniu v interných postupoch

Spoločnosť kontaktovala všetkých pasažierov

Väčšina nakazených členov posádky bola z Filipín

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nórska spoločnosť Hurtigruten prevádzkujúca výletné lode v pondelok pozastavila všetky plavby. Zároveň sa ospravedlnila za pochybenia po vypuknutí koronavírusu na plavidle MS Roald Amundsen, kde sa ochorením COVID-19 nakazili najmenej štyria cestujúci a 36 členov posádky.Dovedna štyri desiatky pozitívne testovaných osôb umiestnili v nemocnici v severonórskom Tromsö za polárnym kruhom, kde momentálne kotví spomenutá loď. Okrem nej stopli aj prevádzku ďalších dvoch - MS Fridtjof Nansen and MS Spitsbergen."Z predbežného hodnotenia vyplynulo, že pri niekoľkých našich interných postupoch došlo k zlyhaniu," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Hurtigruten Daniel Skjeldam.Dodal, že vo firme, ktorá poskytuje plavby popri nórskych fjordoch medzi Bergenom na juhu a severne položeným Kirkenesom, dôjde ku kompletnému prešetreniu všetkých postupov.Spoločnosť kontaktovala všetkých pasažierov nachádzajúcich sa na lodi MS Roald Amundsen v dňoch 17. a 24. júla pri vyplávaní z Bergenu na Špicbergy, ktoré sú preslávené výskytom medveďov bielych.Po otestovaní 158 členov posádky malo 122 osôb negatívny výsledok. Na prvej plavbe sa zúčastnilo 209 návštevníkov, druhú absolvovalo 178 turistov.Keďže výletná loď sa často využíva ako miestny trajekt, vírus mohli z paluby zaniesť do miestnych komunít cestujúci, ktorí vystúpili v priebehu trasy. Mesto Tromsö preto vyzvalo všetkých, ktorí cestovali loďou alebo s ňou prišli do kontaktu, aby sa spojili so zdravotníckymi orgánmi.Zatiaľ nie je známe, odkiaľ sa nákaza dostala na palubu lode, pretože hostia pochádzajú z celého sveta. Podľa nórskej tlačovej agentúry NTB však až 33 z 36 pozitívne testovaných členov posádky pochádza z Filipín.