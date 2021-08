Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunay

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach Luboša Kunaya. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa kancelárie súdnej rady Veronika Müller. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy do pondelka 2. augusta do 15:00.Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil voľbu jedného člena rady potom, čo sa člen Súdnej rady SR a sudca Krajského súdu v Košiciach Martin Michalanský 24. júna 2021 písomne vzdal svojej funkcie z rodinných dôvodov. Mandát mu mal končiť 30. júna 2022. Voľba je vyhlásená na 7. septembra 2021 od 09:00 do 17:00.