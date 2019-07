Na novej 50-librovej bankovke bude matematik Alan Turing

Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v pondelok oznámila, že na novej bankovke s hodnotou 50 libier (55,69 eura) bude zobrazený matematik Alan Turing. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. júla (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v pondelok oznámila, že na novej bankovke s hodnotou 50 libier (55,69 eura) bude zobrazený matematik Alan Turing, ktorému sa počas druhej svetovej vojny podarilo prelomiť nacistické tajné kódy, a ktorý je považovaný za otca umelej inteligencie a počítačovej vedy. Banka si vyberala z 12 osobností.povedal guvernér BoE Mark Carney, keď odhalil bankovku v múzeu vedy a priemyslu v Manchestri.Turing zohral tiež kľúčovú úlohu vo vývoji prvých počítačov.Bankovka vstúpi do obehu koncom roka 2021 a bude na nej Turingov portrét z fotografie z roku 1951.Turing dostal v roku 2013 posmrtnú milosť od kráľovnej Alžbety II. V roku 1952 bol totiž odsúdený zas 19-ročným mužom. Nešiel do väzenia, ale bol chemicky kastrovaný a zomrel na otravu kyanidom v roku 1954 vo veku 41 rokov. Zrejme šlo o samovraždu.V roku 2017 zákon nazvanýposmrtne omilostil mužov, ktorí boli odsúdení podľa historických právnych predpisov zakazujúcich homosexuálne akty v Británii.Oscarový film z roku 2014v hlavnej úlohe s Benedictom Cumberbatchom priniesol Turingovi oneskorené uznanie za jeho úlohu pri prelomení nacistických šifier.Bank of England zavádza nové tváre na britské bankovky, keďže prechádza z papiera na polymér, tenký, flexibilný plastový film, ktorý je považovaný za trvanlivejší a bezpečnejší.Nová dvadsaťlibrová bankovka, ktorá vstúpi do obehu na budúci rok, bude mať na zadnej strane maliara J. M. W. Turnera.Nové polymérová bankovky v hodnote 5 a 10 libier, ktoré sú už v obehu, zobrazujú expremiéra Winstona Churchilla a spisovateľku Jane Austenovú.Na prednej strane týchto bankoviek je kráľovná Alžbeta II.(1 EUR = 0,89788 GBP)