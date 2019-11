Na novú španielsku vládu čaká množstvo problémov

Na snímke španielska štátna vlajk, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. novembra (TASR) - Na novú španielsku vládu, ktorá sa objaví po predčasných voľbách minulú nedeľu (10. 11.), ak bude vôbec vytvorená, čaká veľa ťažkých úloh: od spomaľovania ekonomiky až po potrebné reformy po rokoch politickej paralýzy.Situácia v krajine sa čoraz viac komplikuje. Nový kabinet tak bude musieť riešiť množstvo problémov a na rôznych frontoch.V štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny pribúdajú signály o blížiacom sa konci aktuálneho ekonomického cyklu. Prieskum inštitútu Family Business Institute ukázal, že 16 % podnikateľov plánuje znížiť počet svojich zamestnancov a odkladajú aj investičné plány.Medzinárodný menový fond (MMF) už predpovedal pomalší rast globálneho hospodárstva v dôsledku napätia v obchode a iných rizík. Veľké európske ekonomiky, ako sú Nemecko a Taliansko, sa zase potácajú na okraji recesie, aj keď sa ich situácia v 3. kvartáli trocha upokojila.Španielske hospodárstvo doteraz vykazovalo prekvapujúcu odolnosť. Napriek dlhodobému zablokovaniu politiky výkon ekonomiky v Španielsku ďalej rastie a viac, ako je priemer v Európe. Spotreba domácností, investície a vládne výdavky pomohli hospodárstvu udržať si približne 2-percentné tempo.No ako sa zadá, ani Španielsku sa problémy nevyhnú a pravdepodobne bude trpieť rovnako ako jeho susedia. Navyše, v jeho prípade negatívny vplyv vonkajších faktorov ešte znásobia slabé stránky domácej ekonomiky, ako napríklad druhá najvyššia miera nezamestnanosti v Európskej únii (EÚ) a verejný dlh vo výške takmer 100 % hrubého domáceho produktu (HDP).Nová kríza tak nájde Španielsko nepripravené na následky. Verejné financie mu nechávajú len malú rezervu na stimulovanie hospodárskeho rastu prostredníctvom fiškálnej politiky. A ani menová politika Európskej centrálnej banky mu nemôže pomôcť, keďže banka už prakticky využila takmer celý arzenál svojich nástrojov.Najnovšie údaje z trhu práce síce ukázali, že miera nezamestnanosti sa prvýkrát za desať rokov znížila pod hranicu 14 %, ale zároveň tvorba nových pracovných miest bola v 3. štvrťroku najpomalšia od roku 2012, keď bolo Španielsko v recesii.Napriek tomu María Jesús Fernándezová, vedúca ekonómka think-tanku Funcas, odmieta akékoľvek najhoršie scenáre.povedala.Úlohy, ktorým bude čeliť budúca španielska vláda, budú v krátkodobom horizonte prijatie opatrení na podporu ekonomiky bez výrazného poškodenia verejných financií, z dlhodobého hľadiska to bude príprava Španielska na technologickú revolúciu, ktorá už prebieha.dodala.Aj spoločnosť BBVA Research poukazuje na stratené príležitosti na zavedenie reforiem v dôsledku politickej patovej situácie. To blokuje pokrok v dôležitých otázkach, ako sú regionálne financovanie, dôchodky, trh práce a vzdelávanie. BBVA Research odhaduje, že patová situácia v politike stála v uplynulých štyroch rokoch španielsku ekonomiku 150.000 až 200.000 pracovných miest.skonštatoval Álvaro Herrero, manažér z firmy SME so sídlom v meste Santander, ktorá vyrába kovové diely pre automobily. Táto spoločnosť zrušila svoje plány na prijatie väčšieho počtu zamestnancov po výraznom znížení prognóz predaja.dodal.