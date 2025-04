Na obnovu Linčianskej získala Trnava prvé milióny z ministerstva investícií

Priestor pre komunitný život

Najväčšia investícia

26.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podporilo ďalšie projekty, ktoré zlepšujú život v regiónoch. V uplynulých dňoch podpísalo vedenie ministerstva zmluvy na 11 nových projektov v hodnote viac ako 6,1 milióna eur z eurofondov z Programu Slovensko.Ako informoval odbor komunikácie MIRRI, tieto projekty prinesú krajšie verejné priestory, modernejšie školy, nové športoviská aj viac zelene a vody v mestách a obciach po celom Slovensku.Do Trnavy poputuje takmer 1,8 milióna eur na obnovu verejných priestorov na ulici Generála Goliana. Vďaka podporenému projektu tu pribudne nová zeleň, moderný mobiliár a oddychové zóny pre všetky generácie na ploche takmer 16-tisíc metrov štvorcových.Cieľom je dosiahnuť zdravšie prostredie, menej hluku a viac priestoru pre komunitný život. V tejto lokalite ministerstvo podporilo aj nové športovo-oddychové zóny čiastkou viac ako milión eur. Sídlisko Linčianska tak získa moderné ihriská a rekreačné prvky pre deti, mladých aj seniorov.„Keď investujeme do škôl, ihrísk či parkov, neinvestujeme len do budov a lavičiek, investujeme do detí, do komunít a do kvality života v regiónoch. Chceme, aby sa ľuďom žilo lepšie tam, kde bývajú, a aby mali deti možnosť vzdelávať sa v prostredí, ktoré zodpovedá dnešnej dobe. Takéto projekty dávajú zmysel, lebo spájajú moderné vzdelávanie s kvalitným verejným priestorom – a to je presne Slovensko, aké chceme tvoriť,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ Mesto Trnava už rozbehlo verejné obstarávanie na obnovu obytného súboru Generála Goliana v časti Linčianska. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 12 miliónov eur plus DPH, v novodobej histórii Trnavy ide o najväčšiu investíciu.Radnica chce na jej financovanie využiť v čo najväčšej miere externé zdroje. Podľa primátora Petra Bročku chce čo najviac peňazí „vyskladať“ práve z rôznych eurofondových výziev.