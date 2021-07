Na odškodňovací zákon nie sú v rozpočte peniaze a Matovič hádže vinu na Sulíkovu SaS

zásadná jedna základná vec.

povedal v stredu po rokovaní vlády šéf rezortu financií.

Deficit štátneho rozpočtu

Nové schémy pomoci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pri odškodňovacom zákone je podľa ministra financií Igora Matoviča „Keď chcete niekomu prispieť peniaze, musíte mať peniaze v štátnom rozpočte,“Všetkým je totiž podľa Matoviča známy postoj strany Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá nesúhlasila s navyšovaním deficitu štátneho rozpočtu.„Tým pádom neodsúhlasili ani peniaze na odškodňovanie podnikateľov,“ skonštatoval Matovič. Naznačil tak, že na odškodňovací zákon nie sú v rozpočte peniaze. Nevyjadril však definitívny postoj k tomu, či zákon bude alebo nebude.„Už viackrát a opakovane sme sa vyjadrili, že strana SaS súhlasila s navýšením výdavkov štátneho rozpočtu na všetky covidové položky, avšak nie v predkladanej výške. Treba pripomenúť, že navýšenie štátneho rozpočtu o 3,7 miliardy eur prešlo 28. mája bez ohľadu na názor a hlasovanie strany SaS,“ povedal pre agentúru SITA hovorca strany SaS Ondrej Šprlák Zároveň dodal, že odškodňovací zákon predkladal predseda SaS Richard Sulík viackrát, no bezúspešne.Podľa rezortu financií sa im dopad pandémie na podnikateľský sektor podarilo stlmiť. Čiastočne sa tak udialo cez nové schémy pomoci najmä v cestovnom ruchu, gastrosektore a v cestnej doprave.Masívnejšie plošné kompenzácie podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša neprišli pravdepodobne najmä pre negatívne dopady na štátny rozpočet. Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina si myslí, že nie je vôľa v koalícii tento zákon prijať.Pôvodne mal odškodňovací zákon na starosti rezort hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka (SaS). No po nástupe vlády Eduarda Hegera agenda prešla pod ministerstvo financií. Sulík ešte koncom novembra minulého roka povedal, že by chcel prijať univerzálny odškodňovací zákon. Navrhli ho trikrát a trikrát na vláde neprešiel. Matovič sa následne vyjadril, že si zákon berie na starosť.