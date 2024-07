Na OH v Paríži sa aktuálne chystá 16 Rusov a 17 Bielorusov, niektorí športovci pozvánku na olympiádu odmietli

Niektorí pozvánku odmietli

Museli prejsť schvaľovacím procesom

V prípade úspechu nezaznejú hymny

11.7.2024 (SITA.sk) - Podľa aktuálnych prihlášok by sa na olympijských hrách v Paríži malo súťažiť iba 16 športovcov z Ruska a 17 z Bieloruska.Toľkí nateraz prijali pozvánky na OH, aby tam bojovalo o čo najlepšie výsledky pod neutrálnou vlajkou. Uvedené počty potvrdili z tlačového oddelenia Medzinárodného olympijské výboru (MOV) , informuje o tom web insidethegames.biz.Športovci z uvedených krajín prijali pozvánky v desiatich odvetviach vrátane cyklistiky, plávania či tenisu. MOV však zaznamenal aj 19 športovcov z Ruska a siedmich z Bieloruska, ktorí odmietli štart pod piatimi kruhmi vo francúzskej metropole. Sú medzi nimi aj bieloruské tenistky Arina Sobolenková Pozvanie neprijali ani štyri ruskí džudisti a aj zápasníci, v štartových listinách figuruje iba voľnoštýliar Šamiľ Mamedov. Kolektívny odmietavý postoj u zápasníkov vyvolal protest Ruskej federácie športového zápasenia (FSBR), podľa ktorej bol výber športovcov zo strany MOV „nešportový".Na OH 2024 už skôr odmietli štartovať gymnasti z oboch spomenutých krajín a od rozpútania vojny na území Ukrajiny v roku 2022 nie sú súčasťou medzinárodných súťaží atléti. MOV síce inicioval ich postupný návrat, avšak po neutrálnou vlajkou a po splnení prísnych podmienok.Aby športovci z Ruska či Bieloruska dostali pozvánku na OH 2024 do tímu „Individuálnych neutrálnych športovcov", museli prejsť dvojúrovňovým schvaľovacím procesom - najprv od medzinárodných športových federácií a následne od MOV.Museli preukázať, že nepodporovali vojnu na Ukrajine a nemali žiadne väzby na silové zložky vo vlasti, armádu alebo políciu.V marci MOV odhadoval, že na OH v Paríž sa predstaví zúčastní 36 ruských a 22 bieloruských športovcov, pred troma rokmi v Tokiu bolo 330 Rusov a 104 Bielorusov.V Paríži sa predstaví napríklad trojnásobný víťaz tenisového Wimbledonu Daniil Medvedev . Rusi alebo Bielorusi by mali mať zastúpenie aj v cyklistike, skokoch na trampolíne, taekwonde, vzpieraní, streľbe, veslovaní, zápasení, tenise, kanoistike a plávaní.Súťažiť budú pod „zelenou vlajkou" s nápisom AIN. V prípade zisku medaily nebudú počuť hymny svojich krajín, nemôžu používať akékoľvek národné prvky, nebudú súčasťou otváracie ceremoniálu na rieke Seina a nebudú figurovať v medailovom hodnotení krajín.