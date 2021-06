Na OH v Tokiu sa predstavia mužský deblový pár aj singlista Gombos, slovenské tenistky si zrejme nezahrajú

Gombos bude mať premiéru

Bez ženského zastúpenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Okrem mužského deblového páru s Filipom Poláškom a hráčom podľa jeho výberu do 300. miesta v rebríčku ATP , ktorým by mal byť Lukáš Klein , bude mať Slovensko zastúpenie na olympijských hrách v japonskom Tokiu aj vo dvojhre mužov.O čo najlepší výsledok pod piatimi kruhmi bude bojovať slovenská singlová jednotka Norbert Gombos Gombosovi k určujúcemu dátumu 14. júnu 2021 patrila v rebríčku ATP 89. pozícia, v redukovanom poradí a po odhlásení hráčov na zisk olympijskej miestenky bola potrebná 85. priečka.Avšak k dispozícii boli ešte miestenky pre jednotlivé kontinenty - pre každý jedna. A práve tam bol pre Európu ako prvý v poradí Norbert Gombos. Tridsaťročný rodák z Galanty na OH doteraz ešte neštartoval.Zdá sa, že medzi ženami vo dvojhre Slovensko nebude mať pod piatimi kruhmi zastúpenie, keďže poslednou kvalifikovanou Európankou je Srbka Nina Stojanovičová z 85. miesta v rebríčku WTA , pričom najlepšou Slovenkou k 14. 6. bola Anna Karolína Schmiedlová až na 124. priečke.Ani po prípadnom odhlásení niektorých hráčok sa pravdepodobne nič nezmení na skutočnosti, že slovenské tenistky si v Tokiu nezahrajú.