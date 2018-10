Na OHM T. Potocká postúpila do finále na 50 m motýlik

Na snímke slovenská plavkyňa Tamara Potocká, ktorá v disciplíne 50 m motýlik postúpila do semifinále s časom 27,69 s na III. Olympijských hrách mládeže (OHM) v argentínskom Buenos Aires 9. októbra 2018. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Buenos Aires 10. októbra (SOV) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa na Olympijských hrách mládeže (OHM) v Buenos Aires prebojovala už do finále na 50 m motýlik. V semifinále výrazne zlepšila svoj čas z rozplavby a jej výkon 26,95 sekundy ju s prehľadom posunul do vytúženého finále. Jej čas je tiež znamená splnený limit na seniorské MS.uviedla po semifinále Potocká.Slovenský rekord do 20 rokov vylepšil aj vzpierač Sebastián Cabala. V nadhode dosiahol výkon s hodnotou 148 kg, čo mu ako najmladšiemu pretekárovi vynieslo 6. miesto. Informoval oficiálny web Slovenského olympijského výboru.